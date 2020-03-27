Обращение издателей и полиграфистов: «В Италии растут тиражи газет, а у нас их почему-то запрещают продавать»

Издатели, типографы и распространители газет, журналов и книг направили премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо с мерами поддержки, которых ждет отрасль. Спасти их от серьезных проблем, вызванных ситуацией с коронавирусом, могут налоговые каникулы и льготы по аренде. Обращение подписали президент Российского книжного союза Сергей Степашин и президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков.

«Отечественная издательская отрасль теперь находится в очень опасном положении, и если не предпринять срочных мер по ее поддержке, то под вопросом окажется само выживание индустрии, в которой занято порядка 1,5 млн человек без учета членов их семей».

- Конечно, каждый из перечисленных в письме пунктов, если его примут, положительно повлияет на отрасль. Но что самое важное, у нас сейчас очень серьезные потери и по распространению, и по рекламе. При этом себестоимость производства растет из-за падения курса рубля, - рассказал «Комсомольской правде» Руслан Новиков. – Были бы очень важны налоговые льготы и преференции. При этом важно распространить их не только на малые предприятия, но на весь бизнес отраслевым методом. Потому что многие издатели, полиграфисты и распространители не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Значит, на меры поддержки, объявленные президентом и правительством, рассчитывать мы пока не можем.

Не менее судьбоносным представляется вопрос о судьбе киосков. Во многих регионах, в том числе в Москве, они находятся в собственности местных властей. И в их силах отменить или хотя бы снизить арендную плату.

Но есть и вопросы, которые просто не успели включить в обращение к премьер-министру. Это в первую очередь ситуация с грядущей неделей выходных и реакцией региональных властей на это решение главы государства. Например, в Санкт-Петербурге ввели прямой запрет на продажу газет и журналов из рук в руки. По данным ГИПП, таким образом расходится примерно половина тиражей, остальные продажи приходятся на подписку и магазины.

- Такие меры, на наш взгляд, вступают в противоречие с пунктом 5 указа президента, где говорится, что СМИ сами должны определить необходимую численность сотрудников для подготовки и распространения своих изданий. Мы готовы работать в таком режиме. Но региональные власти поняли все по-своему, - подчеркнул Новиков. – Из-за такого отношения региональных властей работа печатных СМИ может быть просто парализована. А ведь газеты выходили во время Великой Отечественной, в блокадном Ленинграде, но закрываются к распространению из-за угрозы коронавируса. Хотя ни в одной стране Европы таких мер нет, в Италии тиражи наоборот растут, потому что людям нужна точная информация на бумаге, а не с экрана или из динамика. А мы почему-то запрещаем продажи.

Поэтому отрасль ждет твердого указания от властей, что сети дистрибуции печатной продукции могут работать, как магазины с товарами первой необходимости. Без такого заявления закрыть киоски наверняка захотят не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах.

Что предлагают печатники

Освободить предприятия от уплаты всех налогов, страховых взносов и экологических сборов в 2020 году. А также не брать с них налог на прибыль за 2019 – время его уплаты как раз подходит.

Рекомендовать региональным властям обнулить арендные ставки на землю под газетными киосками.

Предоставить субсидии на аренду офисов и складов.

Не брать таможенные пошлины с импортируемых бумаги и материалов, которые не производятся в России.

Сохранить на нынешнем уровне подписные тарифы на газеты и журналы.

Не допустить резкого роста цен на полиграфическую бумагу и другие материалы для выпуска газет и журналов.

Распространить пониженную ставку по страховым взносам в 15% на все предприятия издательско-полиграфической отрасли.

Дать печатникам банковские каникулы на полгода.

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