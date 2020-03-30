2020-03-30T00:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление проездных билетов в Москве с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

Какие условия необходимо соблюсти для продления проездного жителям Москвы на время самоизоляции с 30 марта по 3 апреля 2020
Андрей АБРАМОВ
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Для продления проездных билетов в Москве важно, чтобы в период с 30 марта по 3 апреля включительно по ним не совершались поездкиДля продления проездных билетов в Москве важно, чтобы в период с 30 марта по 3 апреля включительно по ним не совершались поездкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 30 марта 2020 год в Москве начинает действовать указ мэра Сергея Собянина о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса. Режим самоизоляции на дому вводится для всех жителей Москвы по 3 апреля. Возрастной планки нет. Многие жители столицы используют карты для проезда в общественном транспорте. У людей сразу появился вопрос: будет ли продление проездных билетов в Москве после периода самоизоляции?

В указе мэра есть четкий ответ.

— Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на пять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля 2020 года. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности, — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Какие проездные можно продлить

«Комсомольская правда» также ознакомилась с полными текстом указа главы города. В нем сказано, что продлению в период после самоизоляции подлежат:

— билеты Московского метрополитена;

— проездные «Мосгортранса» на 60 поездок,

— проездные без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней.

Важно, чтобы в период с 30 марта по 3 апреля включительно по ним не совершались поездки. Обратите внимание, что под проездными билетами понимается карта «Тройка».

На сколько продлят проездные

На пять календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока действия вашей карты.

Как продлить проездной билет в Москве

Следует обратиться в в кассы московского метрополитена и «Мосгортранса» не ранее 6 апреля 2020 года.

Что делать, если срок проездного истек в период с 30 марта по 3 апреля

Их все равно продлят на пять календарных дней при обращении в кассы с 6 апреля. Но также нужно соблюсти условие: не совершать поездок в период самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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