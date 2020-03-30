С 30 марта 2020 года в Москве начал действовать указ мэра, который призван предотвратить масштабное распространение коронавируса в столице. Главным пунктом документа стало положение о том, что все горожане вне зависимости от возраста не смогут покидать квартиру без причины. Но многие держат питомцев. Можно ли выгуливать животных в Москве в период самоизоляции?

Ответ на вопрос содержится в тексте указа Сергея Собянина. В пункте 9.3 сказано, что выгул домашних животных — это исключительный случай. Если у вас есть собака, которой требуются прогулки, вы можете выйти из дома.

Однако стоит помнить о важном примечании, отправляясь выгуливать животных в Москве в период самоизоляции. Вы не можете отходить от места проживания или пребывания более чем на 100 метров.

Поэтому о прогулках в парках и пробежках с псом лучше забыть. На какой срок — в тексте документа ничего не сказано. Очевидно, в мэрии будут наблюдать за эпидемиологической обстановкой в столице и об отмене ограничения сообщат дополнительно.

Так что на время периода самоизоляции спокойно выходите выгуливать животных в Москве. Не забывайте о правиле 100 метров. И помните главное: от долгих прогулок сейчас лучше воздержаться.

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