Ты никто и звать тебя никак: Биатлонистка Анфиса Резцова ответила Дмитрию Губерниеву, обвинившему ее в нарушении карантина

Комментатор Дмитрий Губерниев в выходные прокомментировал режим самоизоляции, раскритиковав поведение многих москвичей, которые не сидят дома. Досталось олимпийской чемпионке сразу по двум видам спорта, лыжам и биатлону, Анфисе Резцовой.

«…И в этом смысле совершенно несуразно выглядит та фраза, которую сказала в интервью СМИ трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Она говорит, что ей плевать на карантин. Ее позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности.

Самое главное сейчас — выполнять все, что предписано. Мы не понимаем, как зараза может распространиться. Каждый должен начинать с себя. Люди, очнитесь. Над человечеством, действительно, серьезная угроза. А вам, Резцова, должно быть как минимум стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Что же такое натворила известная в прошлом спортсменка, у которой теперь две дочери – Кристна Резцова и Дарья Виролайнен - выступают за сборную России по биатлону?

- Анфиса Анатольевна, опять вас обижает Губерниев?

- Вон он тоже выставился, раньше поклонялся, кумиром была. А сейчас вот придирается… вот такой Губерниев. Хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит.

- Из-за чего это произошло?

- Я вчера ехала из Владимира, ездила туда на два дня, брата навестила, к родителям на могилку съездила. И ехала обратно, и мне вот мне, когда я в электричке была, журналисты одной спортивной газеты позвонили. Анфиса Анатольевна, вот карантин, туда-сюда… Я говорю, ну, мы как жили, так и живем, спокойно, вот ездила к брату… Ну, что я нарушила на самом деле? Или вот дети сидят в четырех стенах… ну, а как не подышать воздухом, если парк, если лес хороший под окнами? Не сходить не подышать на воздух – для меня это дико. Я вот это сказала, а он вот зацепился, что я не соблюдаю карантин, я незаконопослушная. Ну, ребята, вы мне покажите закон. Я поехала во Владимир два дня назад, ни один полицейский нас не остановил, ни спросил ни документов, ни кто вы, ни откуда вы. Мы спокойно приехали во Владимир, мы спокойно так же вернулись к себе домой в Химки. То есть, зеленый коридор и я нигде ничего не нарушила. И когда Дима вот так такую гадость пишет… ну, пусть. Если здравомыслящие руководители, я думаю, они не услышат призывы Губерниева, что стадион там переименовать… Резцова проводит на этом стадионе 20 лет соревнования для детишек на свои призы. Губерниев мне ни разу не привез призы, я покупаю призы и провожу соревнования для детей-лыжников.

- Напомните, где этот стадион находится?

- Стадион находится в Химках, на улице Мичурина.

- Стадион имени Анфисы Резцовой?

- Да, имени Резцовой. У нас стадион назывался «Снежинка», переименовали в стадион имени Анфисы Резцовой.

- Анфиса Анатольевна, а дочки где ваши сейчас?

- Дочки все при мне. Маша со мной, старшая живет в Химках, у них отдельная квартира, Василиса с Кристиной. Дашенька у себя в Финляндии с семьей.

- А в Финляндии как жестко с карантином?

- Ну, не знаю, вроде у них тоже вот так же карантин – туда нельзя, сюда нельзя, но она говорит – мам, я около дома, конечно, хожу гуляю с малым, пока нас не арестовали… ну, а как быть-то? Мы с ней два дня назад разговаривали. А как на сегодняшний день у них там положение не знаю.

- Кристина сейчас не тренируется, конечно?

- Если у Логинова или там еще у кого-то есть спортивные залы дома, то у нас такого дома нет. У нас нет частного дома, и я не могу в квартире, где у меня дети живут, отдельную комнату выделить под тренажерный для занятий Кристине. Естественно, она старается поддерживать форму… но куда сейчас выйдешь? Будьте осторожнее, будьте осторожнее … я теперь даже не знаю, как в магазин выйти…

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