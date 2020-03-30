Россия, Китай и ВОЗ поспорили, стоит ли людям носить маску во время пандемии коронавируса

Носить маску или не носить, вот в чем вопрос? Казалось бы, есть утвержденные рекомендации. Та же ВОЗ высказывается в ситуации с коронавирусом однозначно. Если вы здоровы, то медицинскую маску носить не нужно, за исключением случая, когда вы контактируете с больным. Но как понять, кто болен, а кто нет? Не лучше ли здесь перестраховаться?

Оказывается, даже на государственном уровне в разных странах отношение к тому рекомендовать ли гражданам надеть медицинскую маску в условиях пандемии или нет - неоднозначное. Согласно исследованию, проведенному одним из самых известных и уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet, страны очень по-разному отреагировали на вызов коронавируса.

В Китае, Южной Корее, Японии с началом вспышек нового штамма коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего COVID-19, медицинские маски надели все и сразу. Некоторые провинции и муниципалитеты в Китае даже ввели обязательное требование к ношению масок в общественных местах. Такой подход называют риск-ориентированым, то есть безопасность и контроль в зонах повышенного риска заражения усиливается сразу. Другой подход демонстрируют США и Великобритания, например, маски в этих странах рекомендовано носить в очень ограниченном режиме.

Вот, что рекомендуют в разных странах

ВОЗ

Носите маску только в случае ухода за человеком с подозрением на инфекцию SARS-CoV-2, при условии, что вы сами здоровы.

Россия

Мнение Роспотребнадзора по поводу ношения масок таково: макси не требуется носить в безлюдных хорошо проветриваемых местах. Важно защитить себя там, где людей много, в транспорте или в магазине, например. Медицинскую маску надо менять каждые 2 – 3 часа или чаще. Утилизировать использованную маску – сразу после применения, а руки – тщательно помыть.

Китай

Комитет по вопросам здравоохранения КНР рекомендует носить хирургические и одноразовые медицинские маски в случае, если среднему риску заражения подвержены лица, работающие в местах большого скопления людей (например, госпиталях, железнодорожных станциях), проживавшие или проживающие сейчас с человеком, находящимся на карантине.

Также маски в Китае обязательно носит административный персонал, полицейские, служащие охраны, курьеры, чья работа сопряжена с риском контакта с COVID-19.

Если даже риск инфицирования оценивается как низкий, то маски к обязательному ношению в Китае все равно рекомендованы. Это правило распространяется для людей в местах большого скопления (например, в супермаркетах, торговых центрах), для тех, кто работает в школах и детсадах.

Если риск инфицирования оценивается как очень низкий, то маски можно не носить или же использовать маски не медицинские, а многоразовые, тканевые, которые можно кипятить и гладить.

По китайским протоколам, заразиться практически невозможно, если вы большую часть времени проводите дома, на улице, или в том случае, если вы работаете или учитесь в хорошо проветриваемых помещениях.

Гонконг

По предписанию властей в Гонконге хирургическую маску надевает каждый, у кого есть респираторные симптомы (даже легкие). В масках ходят все и практически везде: в общественном транспорте, в магазинах, на улицах, везде, где людей много. Важно, что в Гонконге специально предписывают тщательно вымыть руки до и после того, как снимаешь маску.

Сингапур

По государственным правилам необходимо носить маску, если есть респираторные симптомы, насморк или кашель.

Япония

В Японии на государственном уровне пришли к выводу, что эффективность ношения маски для защиты от вируса есть, если человек находится в замкнутых, плохо вентилируемых помещениях, где риск заразиться воздушно-капельным путем велик. А вот на открытом воздухе от SARS-CoV-2 маска не нужна.

США

Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют носить маски (включая респираторы) тем, кто здоров.

Соединенное Королевство

В Великобритании решили, что носить маски важно только в больницах, а вот насколько полезно применять маски повсеместно, считается недоказанным.

Германия

В Германии не нашли достаточных научных доказательств в пользу того, чтобы рекомендовать носить маски здоровыми людям с целью защиты от инфицирования. Решили, что это создает ощущение ложной защищенности и в свою очередь может привести к пренебрежению базовыми правилами гигиены, такими как мытье рук, например.

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