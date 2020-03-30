2020-03-30T15:29:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Как обеззаразить медицинскую маску после использования: полезные советы от Роспотребнадзора

Чтобы обеззаразить медицинскую маску после использования, нужно прогладить ее с паром, а потом сухим утюгом
Оксана КАЛЬНИНА
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Важно знать, как обеззаразить медицинскую маску после использования.Важно знать, как обеззаразить медицинскую маску после использования.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока в аптеках перебои с одноразовыми средствами индивидуальной защиты от вирусов, а респираторы стоят дорого и их тоже еще попробуй купи, важно знать, как обеззаразить медицинскую маску после использования. Многие покупают или шьют повязки самостоятельно. Сделать маску – нехитрое дело. На сайте kp.ru есть несколько видеоуроков об этом.

А многие мастерицы и целые фабрики уже наладили выпуск многоразовых тканевых (или трикотажных) масок – как однотонных, так и с веселыми рисунками. Такие маски предполагают многоразовое использование.

Функция маски – стать барьером для инфекции. Она должна своей поверхностью задержать капельки слюны, на которых чаще всего путешествует вирус. И чтобы маска не стала биологической бомбой, нужно помнить о правилах обеззараживания этого средства защиты.

Об этом напомнил Роспотребнадзор в своей памятке:

- Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.

- В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.

- Маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим сухим утюгом (отключив функцию подачи пара).

Прежде всего маски нужны тем, кто уже заболел (не обязательно COVID-19, но и обычной простудой, гриппом): защитное полотно удерживает на себе большую часть слюны с частичками вируса, которые обычно разлетаются при кашле и чихании. За счет этого, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность заразиться для окружающих снижается.

Здоровым людям маску необходимо носить при уходе за больным человеком. Эффективны маски только в сочетании с другими методами профилактики: соблюдение социальной дистанции (1,5 – 2 м), частое мытье рук (достаточно обычного мыла, которое должно оставаться на руках не менее 20 секунд, а лучше дольше), дезинфекция потенциально опасных предметов (ручек дверей, выключателей, мобильных телефонов и т.п).

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Важно! Как и одноразовые, многоразовые маски необходимо менять каждые 2 – 3 часа или при увлажнении от дыхания. Одноразовые маски из нетканого материала запрещено использовать повторно. Снимать такую маску необходимо аккуратно, за завязки, не касаясь внешнего слоя сложить пополам, поместить в отдельный пакет, завязать его и выбросить в мусорное ведро. Руки после этого вымыть с мылом.

Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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