Итальянская бюрократия тормозит российскую помощь

Уже неделю наши военные медики находятся в Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Всю страну облетели кадры как российская спецтехника обрабатывает реагентами улицы, а специалисты дезинфицируют дома престарелых, которые планируется использовать как временные больницы. Но до живых пациентов наших врачей еще не допускают. А виной тому - итальянская бюрократия.

Два дня итальянцам потребовалось, чтобы организовать прием российских самолетов, всего за одну ночь подготовленных к вылету. Еще пару дней - на выбор места использования российских военных и согласовывание маршрута передвижения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768163" frameborder="0"></iframe> Самолеты ВКС с гуманитарной помощью приземлились на авиабазе недалеко от Рима.

Теперь же в дело вступили бюрократы от медицины. Как стало известно "КП", обязательным условием, поставленным итальянской стороной для работы наших военных, стало предоставление документов о медицинском образовании с переводом на итальянский язык. С этой препоной удалось справиться быстро - помогло российское генконсульство в Милане.

А вот обязательного изучения местных медицинских протоколов не избежать никак. Только сегодня 28 российских врачей и 4 представителя медперсонала начали курс обучения в госпитале имени папы Иоанна XXIII. Непосредственную помощь зараженным они смогут оказать лишь в среду. Впрочем, не раньше среды заработает и полевой госпиталь альпийских стрелков, к которому планируется "приписать" наших военных. Временную медицинскую структуру на 140 койко-мест в задании местного торгово-выставочного центра возводят уже неделю. За это время в Ломбардии от вируса скончалось почти 3 тысячи человек.

Наверное, итальянцам стоит обратить внимание насколько быстро и эффективно их власти принимают меры для борьбы с вирусом. Но многие СМИ продолжают все силы отдавать на поиски пресловутой "русской угрозы". В чем только не обвиняют наших военных медиков. И в том, что под их личной скрывается спецназ, и что самолетов прилетело слишком много, и что русские используют опасную химию для дезинфекции, которая, якобы, не нужна. И вообще, задаются вопросом, когда же русские уедут восвояси. Подключают пропагандисты и тяжелую артиллерию, например, бывшего министра иностранных дел Джулио Терци, который потребовал полноценного парламентского расследования и отчета правительства о пребывании российских военных на итальянской земле.

Ну, и конечно, глядя на Россию, "активизировались" союзники. Американский посол Льюис Айзнебрг заявил, что "Америка помогает Италии без мегафонов". И даже показал одну военную фуру с медикаментами и полевой госпиталь, построенный правда религиозной общественной организацией. Ничего, к сожалению, посол не сказал о том, какую помощь Италии оказывают 30 тысяч американских солдат, размещённых на базах на ее территории.

А вот немцы молодцы - вывезли к себе в больницы 8 (восемь!) итальянских зараженных.

Поражаешься, как же далеки все эти "независимые журналисты" и "эксперты-геополитики" от народа. Итальянские соцсети переполнены словами благодарности России и ее специалистам. Простые жители Апеннин, к раздражению ненавистников нашей страны, совсем не видят в россиянах угрозы и опасности. Красноречиво об этом говорит небольшая заметка на сайте маленькой ломбардийской коммуны Сондало. Изначально туда должны были быть направлены 30 наших военных, но впоследствии их перевели в Бергамо.

"Русские врачи не приедут" - разочарованы местные жители. "Я понимаю, что в Бергамо ситуация кризисная, - сказала мэр городка Илария Пералдини, - Но я не могу не передать огромное огорчение наших граждан и врачей, так надеявшихся на эту помощь".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768299" frameborder="0"></iframe> Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса

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