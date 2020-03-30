2020-03-30T18:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Итальянская бюрократия тормозит российскую помощь

Медицинскую помощь зараженным больным наши военные медики смогут оказывать лишь спустя 10 день пребывания в Италии
Иван СЫСОЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Медицинскую помощь зараженным больным наши военные медики смогут оказывать лишь спустя 10 день пребывания в ИталииМедицинскую помощь зараженным больным наши военные медики смогут оказывать лишь спустя 10 день пребывания в ИталииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Уже неделю наши военные медики находятся в Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Всю страну облетели кадры как российская спецтехника обрабатывает реагентами улицы, а специалисты дезинфицируют дома престарелых, которые планируется использовать как временные больницы. Но до живых пациентов наших врачей еще не допускают. А виной тому - итальянская бюрократия.

Два дня итальянцам потребовалось, чтобы организовать прием российских самолетов, всего за одну ночь подготовленных к вылету. Еще пару дней - на выбор места использования российских военных и согласовывание маршрута передвижения.

Самолеты ВКС с гуманитарной помощью приземлились на авиабазе недалеко от Рима.

Теперь же в дело вступили бюрократы от медицины. Как стало известно "КП", обязательным условием, поставленным итальянской стороной для работы наших военных, стало предоставление документов о медицинском образовании с переводом на итальянский язык. С этой препоной удалось справиться быстро - помогло российское генконсульство в Милане.

А вот обязательного изучения местных медицинских протоколов не избежать никак. Только сегодня 28 российских врачей и 4 представителя медперсонала начали курс обучения в госпитале имени папы Иоанна XXIII. Непосредственную помощь зараженным они смогут оказать лишь в среду. Впрочем, не раньше среды заработает и полевой госпиталь альпийских стрелков, к которому планируется "приписать" наших военных. Временную медицинскую структуру на 140 койко-мест в задании местного торгово-выставочного центра возводят уже неделю. За это время в Ломбардии от вируса скончалось почти 3 тысячи человек.

Наверное, итальянцам стоит обратить внимание насколько быстро и эффективно их власти принимают меры для борьбы с вирусом. Но многие СМИ продолжают все силы отдавать на поиски пресловутой "русской угрозы". В чем только не обвиняют наших военных медиков. И в том, что под их личной скрывается спецназ, и что самолетов прилетело слишком много, и что русские используют опасную химию для дезинфекции, которая, якобы, не нужна. И вообще, задаются вопросом, когда же русские уедут восвояси. Подключают пропагандисты и тяжелую артиллерию, например, бывшего министра иностранных дел Джулио Терци, который потребовал полноценного парламентского расследования и отчета правительства о пребывании российских военных на итальянской земле.

Ну, и конечно, глядя на Россию, "активизировались" союзники. Американский посол Льюис Айзнебрг заявил, что "Америка помогает Италии без мегафонов". И даже показал одну военную фуру с медикаментами и полевой госпиталь, построенный правда религиозной общественной организацией. Ничего, к сожалению, посол не сказал о том, какую помощь Италии оказывают 30 тысяч американских солдат, размещённых на базах на ее территории.

А вот немцы молодцы - вывезли к себе в больницы 8 (восемь!) итальянских зараженных.

Поражаешься, как же далеки все эти "независимые журналисты" и "эксперты-геополитики" от народа. Итальянские соцсети переполнены словами благодарности России и ее специалистам. Простые жители Апеннин, к раздражению ненавистников нашей страны, совсем не видят в россиянах угрозы и опасности. Красноречиво об этом говорит небольшая заметка на сайте маленькой ломбардийской коммуны Сондало. Изначально туда должны были быть направлены 30 наших военных, но впоследствии их перевели в Бергамо.

"Русские врачи не приедут" - разочарованы местные жители. "Я понимаю, что в Бергамо ситуация кризисная, - сказала мэр городка Илария Пералдини, - Но я не могу не передать огромное огорчение наших граждан и врачей, так надеявшихся на эту помощь".

Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянцы благодарят Россию за помощь

Сотни сообщений поступают в российское посольство в Риме (подробности)

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Наши военспецы рассказали о первых впечатлениях от пребывания в Италии (подробности)

Коронавирус в Италии: аппараты ИВЛ делают из масок для плавания

Обычных аппаратов для поддержания жизни на всех не хватает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт РАН: Для победы над коронавирусом надо изолировать 75 процентов населения
Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не заразиться и почему одни люди могу быть заразнее других
Новости 24
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости