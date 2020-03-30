2020-03-30T18:43:16+03:00
Наука

Илона Маска попросили вернуть на Землю «Аполлон-10»

Космические археологи обнаружили единственный уцелевший лунный модуль, который потерялся в Солнечной системе 51 год назад
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Вид на Snoopy - лунный модуль корабля "Аполон-10" - из командного модуля Charlie Brown.Вид на Snoopy - лунный модуль корабля "Аполон-10" - из командного модуля Charlie Brown.
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Британский астроном Ник Хоус (Nick Howes) полагает, что компания SpaceX Илона Маска обладает достаточно продвинутыми технологиями, которые уже сейчас позволили бы справиться с исторической миссией, а именно с тем, чтобы вернуть на Землю космическую реликвию – Snoopy. Такое имя носил посадочный модуль американского космического корабля «Аполлон-10».

Ник Хоус и его коллеги-энтузиасты нашли реликвию еще в прошлом году – как раз к 50-летию полета «Аполлона-10». Искали 8 лет, высматривая среди звезд и астероидов небольшой рукотворный объект. Теперь уверяют: до него можно долететь, взять на борт космического корабля - например, такого, который Илон Маск собирается отправлять с экспедициями на Марс. Доставить Snoopy на Землю – тоже не столь уж фантастическая задача. SpaceX уже отрабатывает мягкую посадку многоразовой ракеты.

Напомню. 18 мая 1969 года началась генеральная репетиция полета «Аполлона-11» - первой в мире экспедиции на Луну. Ракета Saturn V отправила к нашему естественному спутнику космический корабль «Аполлон-10» (Apollo 10) с тремя астронавтами на борту.

«Аполлон-10» был оснащен все необходимым, чтобы первым совершить мягкую посадку раньше. И планы такие имелись. Оптимизм внушали предыдущие — весьма успешные репетиции - полеты к Луне «Аполлона-8» и «Аполлона-9». Но в NASA решили не рисковать. И повременить с посадкой.

Экипаж «Аполлона-10» составили: командир Томас Стаффорд, пилот командного модуля Джон Янг, пилот лунного модуля Юджин Сернан. Если бы в NASA обошлись без репетиции, то первым на Луну ступил бы не Нил Армстронг — командир «Аполлона-11», а Томас Стаффорд. Компанию ему составил бы Юджин Сернан, а Джон Янг остался бы на орбите в командном модуле, получившим название Чарли Браун (Charlie Brown).

Астронавты «Аполлона-10» долетели до Луны и вышли на ее орбиту. Сернан и Стаффорд даже перешли в посадочный лунный модуль – тот самый Snoopy, отделились от командного - Charlie Brown, полетали самостоятельно, снижались до высоты примерно в 15 километров. Только прилуняться не стали. Посмотрели на место предполагаемой посадки «Аполлона-11» вернулись к командному модулю. Пристыковались и перелезли в командный модуль.

Вид на командный модуль "Аполлона-10" из лунного модуля.

Вид на командный модуль "Аполлона-10" из лунного модуля.

Перед тем, как вместе с Янгом отправиться домой, астронавты отстыковали уже пустой лунный модуль и дистанционно включили его главный двигатель, который должен был бы обеспечивать посадку и взлет с Луны. Snoopy улетел куда-то в космическое пространство и вроде бы перешел на гелиоцентрическую орбиту – то есть, стал вращаться вокруг Солнца. С тех пор его никто не видел.

Отстыковавшийся лунный модуль отходит от командного.

Отстыковавшийся лунный модуль отходит от командного.

Чем дорог Snoopy прогрессивному человечеству? Тем, что он один уцелел – из всех лунных модулей, которые были задействованы в программе Apollo.

Лунные модули «Аполлона-9» и «Аполлон-13» сгорели в земной атмосфере, все остальные — разбились об Луну. Хоус и его с коллеги-астрономы примерно представляют параметры орбиты Snoopy, знают его размеры. Поэтому и полагают, что обнаруженный ими 4-метровый объект это не какой-то мелкий астероид, а Snoopy. Уверены на 98 процентов. Вероятность ошибки 1 к 235 миллионам, по прикидкам Хоуса.

Для справки. Янг и Сернан впоследствии высадятся на Луну как командиры кораблей «Аполлон-16» и «Аполлон-17» соответственно.

Экипаж «Аполлона-10»: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг вернулись на Землю 26 мая 1969 года.

Экипаж «Аполлона-10»: Юджин Сернан, Томас Стаффорд, Джон Янг вернулись на Землю 26 мая 1969 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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