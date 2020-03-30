«Нефть скоро негде будет хранить»: Эксперты предсказывают коллапс на сырьевом рынке

Цена на нефть снова падает. В понедельник, 30 марта. «черное золото» теряет почти 10% стоимости. За баррель на мировом рынке дают меньше 23 долларов. Причина - нефтяные хранилища по всему миру заполнены на 75%, а дисбаланс между спросом и предложением становится все больше.

На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил: это происходит из-за того, что 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса (примерно 40% населения планеты).

- В результате мы вполне можем увидеть, что в течение года спрос упадет, как некоторые говорят, на 20 млн баррелей в сутки, - цитирует Reuters главу МЭА.

Это примерно 20% от нынешнего производства. И примерно столько же, сколько добывают Россия и Саудовская Аравия вместе взятые. То есть гигантский объем. Теперь эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предупреждают, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти. Резко остановить добычу многие страны не могут в силу технологической специфики разработки своих месторождения. В итоге склады заполнятся полностью всего через три месяца.

- По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что сейчас доступно только 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть, - делает вывод Константин Кочергин, директор казначейства банка «Восточный».

Многим странам сейчас ничего не остается, как продавать свой невосполняемый ресурс за бесценок, либо и вовсе доплачивать за него. Прецеденты уже были. Особенно с неэталонными сортами нефти, которые используются в отдельных регионах. К примеру, в США и Канаде некоторые виды низкокачественной нефти уже продаются по 5 - 7 долларов за баррель, отдельные - за 20 - 50 центов, а одной из компаний (Wyoming Asphalt Sour) на днях и вовсе пришлось доплачивать за покупку своей нефти.

- Многие сланцевые компании встретили кризис на нефтяном рынке с большим объемом долгов, что может не позволить им пережить период низких цен, - говорит Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Тем не менее, даже уход с рынка неустойчивых сланцевиков приведет лишь к тому, что объем производства в США в концу 2021 года снизится на 2,5 млн баррелей в сутки, прогнозируют аналитики, опрошенные Financial Times. При этом Россия и Саудовская Аравия о планах по сокращению добычи пока не заявляли. Но есть надежда, что переговоры возобновятся.

- Не Россия приняла решение о наращивании добычи и о выходе из ОПЕК+, но мы считаем, что к этой сделке можно вернуться. Находимся в контакте и с Саудовской Аравией, и с рядом других стран. Видим, что если круг участников ОПЕК+ расширится, и в него войдут другие страны, то, вполне вероятно, общее соглашение по стабилизации нефтяных рынков возможно, - заявил в интервью Reuters Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Что будет с ценами на нефть, если крупнейшие производители не договорятся? Ответ прост - по меньшей мере, стоит ждать дальнейшего падения цен. К примеру, в Citigroup недавно представили прогноз, по которому стоимость нефти может опуститься и до $5 за баррель. Договариваться экспортерам нужно как можно быстрее. Отсчет пошел на недели. Ведь даже если карантин в большинстве стран мира к лету закончится, спрос на нефть резко не вырастет. И тогда закручивать вентиль придется в экстренном порядке. А это грозит огромными потерями для компаний.

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