2020-03-27T11:30:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Закроются ли магазины цветов и обуви в Москве из-за коронавируса

Магазины будут доставлять цветы и обувь бесплатно в пределах МКАД. рассказываем, как меняют работу магазины в Москве из-за коронавируса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Женщины без цветов не останутсяЖенщины без цветов не останутсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирусная инфекция вносит изменения в жизнь в москвичей: закрываются рестораны, торговые центры, парки. Ограничения вводятся с 28 марта до 5 апреля. Многие задают вопрос: а что вообще будет работать? Смогут ли женщины купить новые туфли, а мужчины подарить своим любимым букет цветов? Отвечаем сразу: «Да».

Поставки цветов из Голландии пока есть

- Доставляем весенние букеты от 90 минут. Работаем в обычном режиме, используем бесконтактный метод доставки. В пределах МКАД доставка бесплатная, если букет от 3000 рублей, - рассказывают в сети цветочных магазинов «Цветочка».

- А вообще поставки цветов есть? – уточняю.

- Да, доставляют из России и Голландии.

- А сами магазины закроете? Только доставка?

- Вообще нам такого распоряжения еще не было, поэтому работаем. Но понимаем, что все может быть. Но доставка у нас останется в любом случае. Женщин без цветов не оставим.

Сеть «Цветочный ряд» тоже планирует радовать женщин, у них 80 супермаркетов в Москве возле метро. Пока магазины работают, но с 28 марта и до 5 апреля закроются, как и все, чтобы не нарушать распоряжения мэра города.

- Пока сбоев с поставками не было, мы продолжаем принимать крупные партии цветов разных сортов и размеров, и изготавливаем более 1000 букетов каждый день. Также мы осуществляем круглосуточно доставку цветов: хоть рано утром, хоть поздно ночью. Стоимость доставки цветов в пределах МКАД — 0 рублей, - рассказали в сети цветочных супермаркетов «Цветочный ряд».

Домой привезут хоть 10 пар туфель

Модницам не о чем волноваться: магазины доставят им обувь с примеркой домой. Достаточно выбрать на сайте понравившиеся модели.

- Так как торговые центры работать не будут, то и наши магазины закроются. Не будут также работать и магазины, которые находятся в отдельных зданиях – запрет распространяется на все. Но есть курьерская доставка, можно оформить два заказа по 5 пар. Обувь доставят бесплатно. И даже, если ничего не подойдет или не понравится, то платить ни за что не нужно, - рассказали в магазине Rendez-Vous.

Некоторые магазины готовы доставлять домой и одежду, зная, что когда женщина расстроена, то лучшим лекарством для нее является шопинг. И многие магазины готовы развозить платья по домам.

- 27 марта – наш крайний рабочий день, ждем в гости, обещаем скидки, а после только доставка – при чем в любую точку мира, - рассказали в магазине дизайнерской одежды Varda.

Некоторые магазины заманивают скидками около от 15% до 30%, чтобы поднять настроение клиенткам и продолжат осуществлять доставку домой.

- Мы понимаем, что многие начали совершать покупки из дома. Для вас работает интернет-магазин, в котором представлено более 6000 трендовых моделей с доставкой, - рассказали в магазине обуви «Respect».

- Берегите себя и оставайтесь дома. Мы заботимся о вас и приняли все необходимые меры для обеспечения безопасного шоппинга. На сайте доступна опция бесконтактной доставки. А еще мы сохранили старые цены на новые коллекции, - рассказали в магазине «Lamoda».

ИСТОЧНИК KP.RU

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