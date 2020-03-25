2020-03-25T09:28:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач больницы в Коммунарке озвучил Путину два сценария по коронавирусу

Ситуация с COVID-19 в России может развиваться по пути Китая или Италии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Денис Проценко и Владимир ПутинДенис Проценко и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в общении с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для нашей страны существуют два пути развития ситуации с коронавирусом. В первом случае пандемия, как и в Китае, быстро стихнет, а во втором - она продолжит нарастать по итальянскому сценарию.

По мнению, анестезиолога-реаниматолога сейчас очень важно отработать именно последнюю ситуацию, при которой возможен "большой всплеск" зараженных.

"Наш госпиталь готов трансформироваться, если будет большое количество больных. То есть прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов высоких компетенций со всего города", - цитирует ТАСС Проценко.

Сайт kp.ru писал, что в минувший вторник, 24 марта, больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Именно в этом медицинском учреждении содержатся все московские пациенты с подозрением на коронавирус.

Президент не только пообщался с сотрудниками больницы, но и посетил отделение, где содержат зараженных. Он расспросил пациентов об условиях содержания, а также лично убедился в слаженной работе столичных медиков.

Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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