Коронавирус в Италии: аппараты ИВЛ делают из масок для плавания

Итальянские инженеры придумали, как спасти жизни заразившихся коронавирусом, когда нет возможности использовать нормальные аппараты искусственного дыхания. Для этого они предлагают задействовать обычную маску для плавания стоимостью всего лишь 20 евро.

Изначально, идея использовать маску для плавания пришла в голову нескольким энтузиастам из госпиталя города Кьяри, которые предложили свою идею инженерам из Брешии. К маске приделали специальный клапан, отпечатанный на 3D-принтере, через который ее можно подключить к медицинскому оборудованию. Конечно, это лишь временная мера, но когда в больницах аппаратов ИВЛ просто не хватает на всех заболевших, даже такая маска может спасти кому-то жизнь.

Когда изобретатели доказали эффективность своего метода поддержания искусственной вентиляции легких, в том числе на реальных пациентах, они выложили всю техническую документацию в интернет, призвав всех итальянский врачей воспользоваться ей в случае необходимости.

Инженер Алессандро Ромайоли, создавший на 3D-принтере клапаны, преобразующие водолазные маски в респираторные, для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: ЕРА/ТАСС

А крупная международная сеть магазинов спортивных товаров, которая и производит эти маски, приняла решение безвозмездно передать итальянским регионам, наиболее пострадавшим от вируса, 10 тысяч комплектов масок.

Поскольку использование такого необычного способа вентиляции легких не прописано ни в одном из медицинских протоколов, задействовать подводные маски в медицине планируют только в случае острой необходимости и только при согласии самого пациента для временного поддержания его состояния в ожидании нормального медицинского оборудования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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