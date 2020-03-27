«У нас все хорошо»: Николай Басков не паникует из-за пандемии
Из-за того, что у 78-летнего Льва Лещенко был обнаружен коронавирус, шоу-бизнес не может спокойно коротать время на карантине.
Журналисты оборвали телефон Николаю Баскову, который выступал на юбилее сестры Игоря Крутого Аллы, где пел и Лев Лещенко. Впрочем, с этого события уже прошло две недели, Николай по возрасту не входит в группу риска, да и с Львом Валерьяновичем он особо не контактировал на юбилее.
- Чувствует Николай себя прекрасно. У нас все хорошо, - сказала «КП» пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова.
Кстати, Николай Басков еще до пандемии запасся дезинфекторами.
- В этом заслуга моей мамы, она серьезно относится к этому вопросу, - рассказал «КП» Басков. - Запас дезинфекторов у меня большой: и салфетки, и средства для обработки рук. Я давно приучен обрабатывать руки антисептиком. Так что у меня ничего в этом плане не изменилось. Как соблюдал меры предосторожности, так и соблюдаю. Стараюсь не посещать места, где есть большое скопление людей. Честно говоря, я давно хотел сделать паузу, отдохнуть. Не хватало времени для близких, все время находился в каком-то забеге.
Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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