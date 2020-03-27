2020-03-27T15:12:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: когда пройдут экзамены в России

Из-за распространения коронавируса было принято решение о переносе ЕГЭ в 2020 году
Ксения КОНЮХОВА
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Теперь выпускные экзамены начнутся позжеТеперь выпускные экзамены начнутся позжеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С учетом ситуации с коронавирусом, Министерство просвещения РФ решило перенести сроки основных этапов ЕГЭ и ОГЭ. Теперь выпускные экзамены начнутся позже – в 11 классах ЕГЭ начнется 8 июня (вместо 25 мая), а в 9-х классах ученики приступят к экзаменам с 9 июня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования. Напомним, раньше для борьбы с распространением болезни уже были перенесено время начала досрочного этапа ЕГЭ.

- Несмотря на все сложности, на ту ситуацию, которая у нас сейчас есть, мы не должны забывать непосредственно об учебном процессе, об обучении наших детей, - уточнил Сергей Кравцов.

Также министр сообщил, что на следующей нерабочей неделе в детских садах будут созданы дежурные группы. Они будут работать с детьми тех родителей, кому придется выйти на работу даже в эти дни – например, сотрудникам химических производств, которые не могут остановить уже запущенные процессы.

- В указе Президента отмечено несколько категорий предприятий, для которых мы считаем целесообразным на время недели выходных, в случае необходимости, в каждом конкретном муниципальном образовании организовать дежурные группы для дошкольников, - объяснил Сергей Кравцов. - Региональные министерства должны внимательно проверять списки детей на соответствие категориям лиц, работающих на предприятиях согласно Указу. Министерство просвещения, в свою очередь, за этим проследит. Мы понимаем все сложности, связанные с организацией обучения на дому. Но их нужно преодолеть, потому что для нас важнее всего здоровье детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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