2020-03-27T16:08:40+03:00
Общество

Из-за резкого потепления воздух в Москве ухудшается

Жителям рекомендуют поменьше выходить на улицу
Светлана ВОЛКОВА
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Жителям рекомендуют поменьше выходить на улицуЖителям рекомендуют поменьше выходить на улицуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столицу пришёл антициклон и принёс резкое потепление. В эти выходные - аж до плюс 17 градусов! Но не спешите радоваться и торопиться на природу. Московские экологи считают, что тёплая погода может вызвать повышение уровня загрязнения воздуха. Поэтому советуют провести выходные дома.

- Сейчас Москва оказалась под влиянием усиливающегося антициклона - нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - При этом ухудшается естественное очищение атмосферы, что на фоне отсутствия осадков может привести к кратковременному повышению уровня загрязнения воздуха и появлению неприятных запахов.

По его словам, обычно при таких аномалиях людям рекомендуется ограничить пребывание на улице. В первую очередь, это касается тех, кто страдает аллергией и болезнями органов дыхания.

"Сейчас уже зацвели растения-аллергены в Московском регионе, возможен перенос пыльцы из южных регионов России и Европы, в Центральном федеральном округе начались лесные пожары, - сказал Петр Бирюков. - Наличие в воздухе всех этих загрязнителей при плохом рассеивании может негативно сказаться на самочувствии".

По данным синоптиков, воздух в столице остается "тяжёлым" сегодня, в субботу и воскресенье.

За оперативной сводкой загрязнения атмосферы в Москве можно следить на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. В реальном времени данные доступны также на сайте «Мосэкомониторинга".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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