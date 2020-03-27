Минкомсвязь запустил сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения на Родину

На Едином портале госуслуг запущен сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения в Россию из-за границы в связи с распространением коронавируса.

Через портал пользователи могут из любой точки мира запросить помощь в организации возвращения на Родину. Вся информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России.

На том же портале также запущен тематический раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями. А еще каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.

- Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни, - заявил на открытии портала заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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