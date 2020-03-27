2020-03-27T17:14:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Закроются ли магазины мебельные и строительные магазины в Москве из-за коронавируса

«КП» узнала, как будут работать мебельные и строительные магазины с 28 марта по 5 апреля в Москве из-за коронавируса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАССФото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Москвичи продолжают интересоваться, как будут работать магазины и предприятия с 28 марта по 5 апреля – в нерабочую неделю, которая связана с предотвращением коронавирусной инфекции. Люди задумываются, что срочно могут понадобиться строительные материалы, хозяйственные товары, автозапчасти. «КП» выясняла, а можно ли их будет купить.

Сантехнику привезут домой

Продуктовые магазины будут работать в обычном режиме, купить масло, творог и даже гречку можно будет в любое время. А вот, если сломается унитаз или кран?

- Не переживайте, мы работаем в обычном режиме. Доставим сантехнику, приедут наши мастера и установят. Единственный нюанс, что сейчас работают не все поставщики и каких-то товаров может не быть в наличии, но если время терпит, то тогда уже лучше отложить покупку на числа после 5 апреля, - рассказали в магазине «Aquasant».

Заказать новые подушки, стаканы, а может лопату и ведро представители магазинов советуют в онлайн-режиме.

- Наши магазины и дизайн-студии в Москве и Московской области будут закрыты, - сказали в пресс-службе ИКЕА. – При этом интернет-магазин и бесконтактная доставка продолжают работать.

- Заказывайте товары онлайн на obi.ru, а мы с удовольствием их доставим, - сказали в компании ОБИ.

Без дивана и кухни

Купить мягкий диван, пуфики, кухонную мебель или вешалки в прихожие можно будет после длинных выходных.

- Мебельный торговый комплекс «Гранд» будет закрыт с 28 марта по 5 апреля. Складские помещения, а также зона разгрузки продолжат работать для выдачи заказов наших арендаторов в прежнем режиме. «Гранд» обязательно вернется к прежнему режиму работы, как только это будет разрешено, - рассказали в магазине.

Будут закрыты, но продолжат доставку товаров и мебельные магазины Hoff.

- Товары для дома, заказанные в интернет-магазине на сумму от 1999 рублей, доставляются бесплатно, - рассказали в мебельном магазине.

Купить бензин можно

Автозаправочные станции на неделе, которую президент Владимир Путин объявил выходной, продолжат свою работу.

- Нас спрашивают про работу заправок во время нерабочей недели. Разъясняем: заправки работать будут, но кафе будут работать только в режиме «на вынос». Выпить за столиком будет нельзя, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Обойдемся без косметики

Магазины косметики закрываются в период с 28 марта по 5 апреля, так как помада и тушь не являются товарами первой необходимости.

- Мы закрываем магазины в Москве и Московской области. Но клиенты смогут оформить заказ в интернет-магазине с бесплатной доставкой при заказе от 1000 рублей, - рассказали в магазине «Рив Гош».

- Временно приостанавливаем работу магазинов. Для вашей безопасности мы запустили бесплатную бесконтактную доставку любого заказа из интернет-магазина, - рассказали в магазине «Летуаль».

Кстати

Ограниченный режим работы торговых центров

Сократил время работы на час в пятницу и субботу торговый центр «Авиапарк» - будет открыт с 10.00 до 22.00. Попасть внутрь можно будет через два входа: со стороны метро «ЦСКА» (фиолетовая зона, ориентир –– магазин «Ашан»), а также через зеленую зону парковки (со стороны ИКЕА).

–– Приостановят работу рестораны, кафе, бары, но некоторые проекты продолжат свою работу и будут осуществлять доставку еды. Открыты будут гипермаркет «Ашан», магазин «Вкусвилл», аптеки «Ригла» и «Неофарм», - рассказали представители «Авиапарка».

Парковка торгового центра также будет работать, а вот кинотеатр «Каро», фитнес-клуб Come on Gym, парки развлечений (Kidzania, «Zамания» и проч.) и салоны красоты - закрыты.

Торговый центр «Европейский» будет открыт для посетителей, но работать будут лишь немногие предприятия.

- В длинные каникулы будут работать супермаркет «Перекресток» и продуктовые магазины, банки, аптеки и зоомагазин, - рассказали в торговом центре «Европейский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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