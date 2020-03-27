«Не начислять штрафы и пени»: как банки будут помогать пострадавшим от коронавируса

Меры по борьбе с пандемией, к сожалению, отражаются на экономике. Страдает бизнес, а вместе с ним и наемные работники. Часть людей в ближайшее время может столкнуться с нехваткой денег. И это отразится на их кредитоспособности. Возвращать долги банкам будет нечем.

- В этом случае Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени, - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Конкретный алгоритм действий в каждом банке будут принимать самостоятельно. Как правило таким заемщикам либо предоставляют кредитные каникулы на срок до полугода, либо сокращают платеж за счет увеличения срока займа. Для этого, как правило, нужно обратиться в банк с заявлением и предоставить подтверждение, что доход действительно снизился. При этом информация о реструктуризации не будет попадать в бюро кредитных историй. То же самое могут сделать и предприниматели, которые столкнулись с трудностями.

- По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с ограничением работы в рамках реализации мер по сдерживанию пандемии, что приводит к существенному сокращению их доходов. В связи с этим Банк России принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов, - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

На эти цели ЦБ выделит 150 млрд рублей. Меры поддержки коснутся следующих отраслей:

- организация общественного питания;

- деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- образовательные услуги;

- деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля);

- розничная торговля непродовольственными товарами;

- стоматологическая практика.

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