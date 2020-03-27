2020-03-27T18:25:03+03:00
Общество

Сергей Собянин: В Москве с 28 марта по 5 апреля могут продолжать работы салоны связи

Запрет на взыскание ранней задолженности за услуги ЖКХ и связи введут для самоизолировавшихся в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве с 28 марта по 5 апреля могут продолжать работы салоны связиВ Москве с 28 марта по 5 апреля могут продолжать работы салоны связиФото: Shutterstock
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Мэр столицы Сергей Собянин 27 марта в своем личном блоге сообщил, что в течение вчерашнего дня в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций.

«Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений:

1. В период нерабочей недели 28 марта – 5 апреля 2020 г. могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины.

2. В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ.

3. Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация.

4. Помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. Все права заявителя сохраняются.

Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г.

5. Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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