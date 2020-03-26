Найден человек, запустивший пандемию коронавируса

Китайские власти подтвердили, что «первая искра», от которой по планете пошел пал коронавирусной пандемии, сверкнула именно на рынке города Уханя. А «зажгла» ее местная торговка по фамилии Вэй. Вот только торговала она вовсе не летучими мышами, как считали раньше, а обычными креветками. Ведь на этом рынке продавались исключительно морепродукты.

Вэй давно проживала близ рынка и была хорошо известна покупателям. Где и как она умудрилась подцепить опасную заразу, до сих пор не ясно. Но зато теперь точно известно, КОГДА это произошло. Китаянка (она, кстати, излечилась от болезни) рассказала, что почувствовала себя плохо 11 декабря 2019 года: поднялась высокая температура, начались приступы кашля. Женщина списала все на обычную простуду - подобное случалась с ней и раньше, и всегда наступало быстрое выздоровление.

В поликлинике, куда она по привычке обратилась, пациентке прописали лекарства от гриппа, но они не помогли. Назначили уколы и капельницы - снова никакого эффекта. Бессильны оказались и врачи другой клиники, куда поспешила Вэй. Лишь спустя неделю китаянка пришла в больницу «Сехэ» при городском университете науки и технологии. Там у нее и подтвердили наличие коронавируса.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Китайским властям удалось установить, что «нулевая» пациентка, заболев, успела заразить 24 покупателей на рынке, среди них - четверых членов одной семьи (все заразившиеся установлены пофамильно). А уж от них вирус пошёл гулять дальше.

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