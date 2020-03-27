Закрытие отелей и санаториев в России до 1 июня: что будет с туристами, которые уже живут в гостиницах, как быть с билетами на самолет и поезд

- С 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. В эти дни вообще не будет бронирования мест и приёма новых посетителей. А людям, которые уже находятся там, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание. Кроме того, до 1 июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы, - это цитата из выступления премьера Михаила Мишустина на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

В официальном тексте поручения премьера, опубликованном 27 марта, предписано приостановить прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях (если они круглогодичные), гостиницах на курортах. Поручение адресовано, во-первых, Управлению делами Президента, Фонду социального страхования и другим госорганам, у которых есть подведомственные санатории и пансионаты. Во-вторых, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Как это будет работать в реальности? И что делать туристам, которые собирались отдохнуть на Черном море, поездить по Золотому кольцу, укрепить иммунитет в Подмосковном санатории, если не прямо сейчас, то на майские? Многие планировали поездки еще до эпидемии. Кто-то собирался лететь за границу, потом рейсы отменили – и туроператоры предлагали взамен отдых в России.

“КП разобралась в ситуации вместе с экспертами. Хотя у отельеров и туроператоров вопросов тоже пока больше, чем ответов – в такой ситуации все впервые.

- Участники отрасли сейчас не понимают, что делать с бронированиями до 1 июня, и что будет дальше. Необходимы разъяснения Роспотребнадзора и ответственных органов власти, - признает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Закроют все и сразу?

Нет. С одной стороны, в том же поручении есть исключение – тех, кто едет командировки и служебные поездки, размещать в отелях можно. Значит, какие-то гостиницы продолжат работу. С другой, многое будет зависеть от реакции местных властей – поручение адресовано именно им. Понятно, что выполнят все, но детали могут отличаться.

В самом туристическом регионе страны, Краснодарском крае, уже отреагировали: с 28 марта приостановят заселение во все гостиницы и санатории Сочи, Красной Поляны и вообще всех курортов Кубани. Новых бронирований тоже принимать не будут, только на лето – после 1 июня. Такое постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Алтайском крае закрыт курорт Белокуриха: до 1 июня гостиницы, пансионаты и санатории не будут принимать гостей, горнолыжные трассы тоже опустеют.

Выселят ли отдыхающих?

Нет.

- Туристов, которые уже живут в отелях и санаториях, никто выселять не будет. Но с 28 марта не нужно никого вселять, - разъяснил губернатор Вениамин Кондратьев.

В одном только Сочи сейчас 52 тысячи отдыхающих.

Исключение сделают и для тех, кто уже успел выехать или вылететь на Черное море. Ведь из многих городов поездом до Краснодарского края добираться сутки, а то и больше! Приехать в закрытым дверям было бы очень обидно.

Отдых в одном из отелей Сочи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таких отдыхающих заселят (при наличии авиа- или ж\д билета с датой выезда ранее 27 марта). Но – на условиях изоляции в гостинице. Рестораны и шведские столы под замком, питание – только с доставкой в номера. Насколько строгой будет изоляция: смогут ли отпускники гулять по территории санатория, например, или выйти на пляж? Жесткого карантина в России все-таки нет.

- Отдыхающим рекомендовано не выходить из отелей, - рассказала “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева. - По информации от отельеров краснодарского края тех, кто уже вылетел сегодня, отели примут, завтра уже нет.

Возможности продлить проживание - “еще на пару недель, переждать коронавирус у моря” - не будет.

Вернут ли деньги за проживание?

- Мы предлагаем перенести поездку на более поздний срок либо аннулировать. По каждому туру сейчас запрашиваем у партнеров условия аннуляции и возврата средств (отелей, санаториев, авиакомпаний), - разъясняет Дарья Домостроева. - Самый действенный способ сейчас это оставить свои деньги на депозите у туроператора и переждать карантин. Сейчас отели и авиакомпании в состоянии полного стресса, возвращать деньги будут очень долго.

Тем, кто бронировал курортное жилье самостоятельно, напрямую либо через сайты, стоит связаться с отелем или санаторием. Общего подхода к вопросу возврата денег пока нет. Отели курорта “Роза Хутор”, например, обещают вернуть деньги всем, кто собирался приехать в апреле и мае, либо перенести брони на более поздние даты. Несколько крупных отелей Крыма подтвердили, что тоже готовы возвращать деньги или переносить время отдыха.

А за билеты?

С билетами на поезд все просто. РЖД давно уже разрешила сдавать даже невозвратные билеты на поезда дальнего следования на обычных условиях. Вернут всю стоимость, за исключением сбора 210 рублей 60 копеек. Главное, успеть отменить билет хотя бы за 8 часов до отправления поезда. Сделать это можно как в кассе, так и онлайн.

А вот с самолетами – большой вопрос. Пока авиакомпании никаких поблажек для перелетов по России не делали: мол, ограничений на внутреннее авиасообщение нет. За отмененные рейсы за границу – да, возвращают деньги, даже за билеты по невозвратным тарифам.

Скорее всего, в ближайшее время появятся какие-то решения и для пассажиров, которым уже нет смысла лететь в Сочи или Симферополь. Их там их никто не ждет. И от полета они отказываются вынужденно. В самой сложной ситуации те, кто должен был лететь на курорты в эти выходные – полная неопределенность.

Что еще закроют?

В том же поручении премьера говорится о закрытии горнолыжных трасс и “других мест массового отдыха” до 1 июня. Опять же – это рекомендация для региональных властей.

“Роза Хутор” и “Красная Поляна” с 28 марта, по сути, прекращают работу: будут закрыты как сами трассы, так и пункты проката снаряжения, горнолыжные школы и так далее.

Курорты “Эльбрус” и “Архыз” на Северном Кавказе закроются с 28 марта до 6 апреля, то есть на всю нерабочую неделю (это как минимум, наверняка продлят и дальше).

Курорт Шерегеш в Кемеровской области тоже досрочно завершил зимний сезон.

НЕ СЕЙЧАС: В СОЧИ, КРЫМУ, МОСКВЕ И ПИТЕРЕ ТУРИСТОВ ПОКА НЕ ЖДУТ

Кто мог представить еще месяц назад, что власти курортных регионов и обеих столиц будут уговаривать туристов – не приезжайте. Точнее, не сейчас.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил “отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю”. На всех курортах Краснодарского края закрыты бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. Экскурсий в Абхазию тоже не будет. Мало того – с 27 марта по 5 апреля закрыто авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Автобусы и поезда тоже обещают сократить, а общественный транспорт по Сочи будет ходить вдвое реже.

- Честно говоря, гостям в традиционно гостеприимном Севастополе делать будет нечего. Будем надеяться, что все останутся у себя дома, - совсем уж прямо высказался о планах на неделю каникул врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев. С 28 марта по 5 апреля в Севастополе закрывают рестораны, кафе и бары, магазины, кроме товаров первой необходимости, а также бани, спа-центры, салоны красоты.

“Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу”, - о том же самом пишет в своем блоге Сергей Собянин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов давно уже посоветовал туристам не приезжать пока в Северную столицу, где тоже закрыты музеи и театры.

А КУДА СОБИРАЛИСЬ?

В Краснодарском крае говорят, что сразу после объявления о неожиданных весенних выходных начался если не ажиотаж, то интерес: на неделю с 28 марта по 5 апреля забронировано на 30% больше номеров в отелях, чем обычно. Понятно, что сейчас всем этим людям придется менять планы.

Данные по авиабилетам противоречивы. Поисковик Aviasales не заметил никакой разницы в спросе на авиабилеты: на их покупают, но не больше, чем обычно. Эксперты туристического сервиса Туту.ру поделились с “КП” другими наблюдениями. На сайте отметили всплеск поисковых запросов на авиабилеты по России – рост на 30 – 40%. Но вы же понимаете: искать – не значит купить.

Список востребованных маршрутов на 28 марта – 5 апреля: Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Также в десятке Калининград, Ростов-на-Дону, Казань.

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