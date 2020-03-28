Вопрос дня: А вы из дома выходите?

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА), сестра Нонны МОРДЮКОВОЙ, художник по костюмам:

- Мы с Нонной много лет жили вместе. Сестра не очень любила выходить на улицу. Говорила: как выйдешь, сразу начинается «театр у микрофона». И меня приучила дома находить себе занятие по душе. В эти дни стараюсь больше читать! Люблю «Комсомолочку» и стихи Лермонтова.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У меня региональная неделя, я не могу изолироваться от общения с избирателями. Встречаюсь с людьми на улице, чтобы они не ждали перед дверьми моей приемной. Моим сыновьям и дочерям дома не скучно! Они в загородном доме, гуляют, читают, делают уроки.

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель и драматург:

- Я законопослушный гражданин. Как 19 марта прилетели с женой из Карловых Вар, в «Шереметьево» получили бумагу, где написано, что мы обязаны самоизолироваться, так я и присвоил себе высокое звание самоизолянта. И сижу дома в Переделкине.

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

- Мне из дома выходить приходится, я же отношусь к управленческому персоналу. А у наших сотрудников, которые не обеспечивают жизнедеятельность студии, неделя будет нерабочей. Настраиваем их, чтобы они находились дома.

Андрей УРГАНТ, актер театра и кино:

- Я две недели никуда не выхожу. Книги читаю, с ними нескучно. Планирую попробовать дома за чтением провести еще недели полторы-две.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Мои родители самоизолированы на даче, я привез им запас продуктов на неделю. Ни объятий, ни рукопожатий в целях безопасности не было.

Илья ПРУСИКИН, лидер группы Little Big:

- На время карантина для самоизоляции уехали за город. Работаем над новым материалом, придумываем клипы, пишем шоу. Я начал рисовать. Картины так себе, но рисовать их весело.

Мария, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Ну, я из квартиры выхожу - на балкон. Живу на 15-м этаже, вирусы сюда не залетают. Провела удлинитель, поставила телевизор. Смотрю новости, фильмы. Только надо теплее одеваться.