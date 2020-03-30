«Чую, вы хочете мене спалити хату!»: украинка-заробитчанка заразила четыре села коронавирусом. И теперь боится, что соседи ее убьют

Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Елизавета выложила на своей странице в ФБ видеообращение, в котором на коленях просит односельчан не сжигать ее заживо с внуками и детьми: «Хочете, режьте, рубайте мени (то есть, меня. – Ред.), не трогайте их!»

Баба Елизавета стала так называемым «нулевым пациентом», из-за которого Черновцы стали центром эпидемии коронавируса на Украине: с 19 марта это село и три соседних закрыты на карантин, на въезде стоят блокпосты.

Елизавета – заробитчанка: вместе с тысячами односельчан она, по меткому выражению местных жителей, ездила в Италию драить унитазы, но с началом пандемии вернулась (всего на Буковину вернулись уже полторы тысячи гастарбайтеров, и продолжают ехать).

- Мало того, что она заразила всю свою родню, включая двух невесток и троих внуков, которые устроили гульбу по поводу ее приезда, - рассказали возмущенные односельчане нашим украинским коллегам-журналистам. - Она еще и по митингам бегала, активистка, блин! 9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую администрацию (требовали сделать Коленоковцы центром территориальной общины, типа райцентром. – Ред.) – и эта с ними! Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила! И таких, как она, сотни на Буковине (историческое название этой местности. – Ред.), из-за них мор начнется, вторая Италия!

На сельском майдане баба Лиза заразила и главу села, он тоже на карантине, и еще 59 человек (официальное количество заболевших в Черновицкой области, из них в Коленоковцах – 14).

- Четырнадцать – это статистика! – грустно смеются местные жители. – На самом деле, температурят и кашляют в каждой второй хате, у нашего доктора уже глаз дергается. Надо было полевые госпитали разворачивать за селом и отправлять туда всех, кто возвращается с заработков, на карантин, а не позволять им по гостям шляться. Лиза-то не одна такая…

Баба Лиза и сама попала в больницу, с легкой формой вируса (там и определили, что она – первоисточник заразы), и, вот, на днях, вылечилась и выписалась. И как-то неуютно чувствует себя среди дорогих односельчан.

- Я вылечилась! Вылечилась! – рыдает и причитает она на видео. – Ой, что я вам хочу сказать, дорогие односельчане: я чую, вы хочете мене спалити хату. Я чую, вы хочете расправиться с моими детьми! Дети мои закрылись, сидят, как зайчата, нам нечего есть, я ничего не купила, ни буряка, ни хлеба, остались одни макароны! Не убивайте!

Знает своих сограждан баба Лиза!

Напомним, в феврале украинские националисты устроили волнения: отказывались принимать самолеты с эвакуированными из Китая украинскими гражданами, закидывали автобусы с ними камнями и жгли покрышки.

До случая с бабой Лизой жители Черновцов уже митинговали под дверью другой словившей коронавирус заробитчанской семьи: мужа увезли в больницу, а у жены никаких симптомов не было и близко, но односельчане майданили, пока администрация не госпитализировала и измученную женщину тоже. Просто, чтобы ее не убили.

Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения.

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