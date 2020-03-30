2020-03-30T15:53:02+03:00
Общество

Творить добро - просто: Как обновят единую платформу для волонтеров страны DOBRO.RU

Сайт, объединяющий более миллиона добровольцев и тысячи организаций, будет перезапущен и превращен в полноценную систему полезных сервисов для развития добровольчества
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В последние годы Россия переживает взрывной рост популярности волонтерства. “Волонтер” (от латинского “voluntarius” – добровольный) и “доброволец” – это равнозначные понятия, которые обозначают человека, который добровольно и безвозмездно выполняет какую-либо работу или занимается общественно-полезной деятельностью. Стать волонтером и приносить пользу может каждый - достаточно лишь выбрать себе направление (например, социальное, культурное, экологическое, медицинское или спортивное добровольчество), найти проект, к которому захочется присоединиться или создать собственный.

Исследование Фонда общественного мнения, проведенное в 2018 году, показало, что большинство из тех, кто хочет стать волонтером и делать добрые дела сталкиваются с недостатком информации и не знают, куда им пойти. Сегодня главный помощник для начинающих российский волонтеров - это Единая информационная система DOBRO.RU, созданная в 2016 году как раз для решения этой проблемы. С помощью этой платформы каждый желающий может найти себе полезное дело по душе, а организаторы волонтерской деятельности - оповестить добровольцев о своем проекте и призвать их принять в нем участие. В 2020 году проект DOBRO.RU, объединяющий более миллиона добровольцев и тысячи организаций, будет перезапущен и превращен в полноценную систему полезных сервисов для развития волонтерства в стране.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев:

“В 2019 году мы увидели сильный рост всех показателей единой информационной системы. Например, более чем в два раза увеличилось количество зарегистрированных волонтеров - с 501831 по состоянию на 31 декабря 2018 года до 1 237 234 на 12 февраля 2020 года. Каждый день у нас в системе в среднем регистрируется по 3,5 тысячи пользователей.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Мы провели ряд исследований и приняли решение о перезапуске, который поэтапно завершится в начале весны 2020 года. Новая версия DOBRO.RU позволит проекту стать более понятным, ярким и доступным. DOBRO.RU станет целой экосистемой сервисов для развития волонтерства и гражданской активности в стране”.

Ядром глобального проекта DOBRO.RU по-прежнему будет сервис поиска волонтеров, организаций, мероприятий и волонтерских вакансий. Искусственный интеллект учитывает предпочтения пользователей (например, вы живете в Ярославле и хотели бы участвовать в решении экологических проблем), а умная система поисковых фильтров поможет волонтерам найти именно то, что им подходит. Волонтеры смогут самостоятельно создавать проекты и мероприятия и приглашать на них других добровольцев волонтеров из обширной базы DOBRO.RU.

Еще один важный сервис проекта - это личные электронные книжки волонтеров. Сервис аккумулирует данные об активности волонтера и делится ими с другими системами, такими как портал Госуслуг и базы данных вакансий. В книжке указаны все мероприятия, в которых принял участие волонтер, количество потраченных на волонтерство часов, оценки от организаторов и сертификаты о прохождении образовательных курсов. Предполагается, что данные волонтерской книжки будут перенесены в цифровой паспорт гражданина. Уже сегодня добровольческий опыт, учтенный с помощью волонтерской книжки, может стать преимуществом при трудоустройстве, поступлении в университет или во время конкурса на участие в масштабных волонтерских событиях.

Обновленная версия главного волонтерского портала страны будет запущена в начале весны 2020 года. В конце 2019 года команда проекта уже запустила два других сервиса глобальной экосистемы DOBRO.RU: “Добро.Университет” (edu.dobro.ru, платформа с образовательными видеокурсами с погружением в реальную волонтерскую деятельность) и “Добро.Журнал” (journal.dobro.ru, издание о созидательной гражданской активности и одноименный грантовый конкурс для лучших авторов).

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев:

“Задача “Добро.Университета” - стать крупнейшей базой знаний в сфере волонтерства. Основная часть - это бесплатные видеокурсы о волонтерстве, основанные на реальных кейсах. На сегодняшний день на “Добро.Университете” уже более 100 тыс. зарегистрированных пользователей, выдано более 67 тыс. сертификатов о прохождении курсов”.

Курсы Добро.Университета создаются в партнерстве с лидирующими общественными организациями и социально ответственными компаниями страны. Это, например, поисковый отряд «Лиза Алерт», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Благотворительный фонд «Вера» и комьюнити-бюро «Compot». Все задания курсов основаны на реальных примерах из жизни волонтерского движения. Максимальное погружение в атмосферу гарантирует легкое восприятия новой информации слушателями и эффективное обучение.

Идея “Добро.Журнала” - рассказать истории миллионов россиян, меняющих жизнь к лучшему на своем локальном уровне, а также поддержать журналистов и блогеров, готовых производить такой позитивный контент. За месяц после старта журнала был проведен конкурс лучших авторов, который собрал 660 работ со всей России. В 2020 году конкурс станет более масштабным и будет включать региональные этапы.

Это далеко не все возможности, которые предоставит волонтерам и добровольческим организациям перезапущенная платформа DOBRO.RU. Платформа также будет включать в себя сервис “Добро.Конкурсы”: конструктор для проведения грантовых конкурсов, в том числе — конкурса “Доброволец России”, самого масштабного конкурса социальных волонтерских проектов в России. В прошлый сезон на конкурс пришло более 28 тыс. заявок со всей страны, а общий грантовый фонд конкурса составил 45 млн рублей. В 2020 году грантовыйфонд вырастет до 90 млн рублей.

Еще один сервис платформы DOBRO.RU - это Программа мобильности волонтеров, которая предоставляет возможность волонтерам участвовать в различных мероприятиях и стажировках по всему миру. А сервис “Аналитика” предоставит желающим полную информацию о волонтерской деятельности в стране (и внутреннюю аналитику по вашим проектам и мероприятиям, если вы проводили их с помощью ресурсов платформы) на основе данных платформы DOBRO.RU.

Все сервисы DOBRO.RU объединены специльноразработанными игровыми механиками. Основная из них называется “Путь волонтера”: это индивидуальная траектория развития волонтера в зависимости от выбранной сферы деятельности. У волонтеров-медиков и волонтеров культуры “путь” будет разный, но одинаково увлекательный.

Руководитель проекта DOBRO.RU Матвей Масальцев:

«Волонтерство приносит пользу не только получателям помощи, но и самому добровольцу. Занимаясь добровольчеством, человек прокачивает свои навыки, получает профессиональный опыт (как, например, волонтеры-медики), развивает soft skills, учится. Все это очень пригождается в дальнейшей профессиональной карьере. “Путь волонтера” - увлекательный проводник по этим новым знаниям, навыкам, опыту. Волонтер постепенно приобретает их, выполняя одно задание за другим и получая по дороге бонусы и ачивки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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