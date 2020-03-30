2020-03-30T16:26:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режиссер МХТ им. Чехова оконфузился со спецпропуском. Он спешил нести еду соседям

Александр Молочников засветил в фейсбуке «окончательную бумажку», а потом начал искать отговорки
Егор АРЕФЬЕВ
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Коронавирус дал шанс всем несогласным почувствовать себя немножко диссидентами, так и сбылась мечта Александра МолочниковаКоронавирус дал шанс всем несогласным почувствовать себя немножко диссидентами, так и сбылась мечта Александра МолочниковаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим изоляции, карантин, патрули, штрафы за нарушение режима — все это, с одной стороны, тревожно, но, с другой — притягательно. Запретный плод всегда сладок. Именно поэтому за школьниками установлен спецконтроль: карточки на проезд отключены, а на родителях — ответственность за легкомысленные прогулки детей в период изоляции.

Однако взрослых никак не проконтролируешь. Одни жарят шашлыки в парках, другие гуляют с детьми на огороженных полосатыми лентами площадках. Третьи — из мира Мельпомены, где принято молиться на слово «свобода» и стремиться к неподчинению всегда и всем. Коронавирус дал шанс всем несогласным почувствовать себя немножко диссидентами, так и сбылась мечта Александра Молочникова — одного из самых молодых успешных российских режиссеров, ученика Олега Табакова, который уже в 22 года ставил спектакли в МХТ им. Чехова («19.14», «Бунтари», «Ночь влюбленных»).

Александр Молочников засветил в фейсбуке «окончательную бумажку» Фото: Скриншот сайта

Александр Молочников засветил в фейсбуке «окончательную бумажку»Фото: Скриншот сайта

В сборной солянке интервью для Юрия Дудя, выпущенной на гибель Табакова, Молочников утверждал, что Олег Павлович ратовал за свободу во всем. И это всегда вдохновляло его учеников.

- При нем впервые заматерились во МХТ, - вспоминал Молочников. - Это было невозможно! А Табакову было по фигу.

Видимо, табаковский дух свободы и авантюризма до сих пор насыщает кровь Александра. И даже смертельный вирус нипочем! На днях режиссер решил похвастаться в соцсетях эксклюзивной справкой, дающей право свободно перемещаться по Москве в период карантина. Ведь дома он лезет на стенку от тоски.

- Благодаря одному тайному пока прожекту, у меня есть эта бумажка! - подписал Молочников фото, на котором изображен с неким документом в руках и радостным, словно это его первый ребенок. - Разрешение на перемещение. Какая же радость! Все же дома без детей и семьи — это совсем ******! Буду в маске, на дистанции, но FREE.

Хороший понт — дороже денег, все это знают. Но не в России и не в период пандемии коронавируса. Бахвальство 27-летнего Молочникова, привечаемого театральными критиками и Олегом Табаковым, вызвало негативную реакцию — в фейсбуке ему сразу указали на то, что гордиться особо нечем. Да и трясти на весь интернет особенной бумажкой немного некрасиво. Это напомнило историю с Ксенией Собчак, которая обличала РПЦ в изготовлении ВИП-допусков к Поясу Богородицы, выложив похожий спецпропуск.

Разумеется, к Молочникову начали стучаться люди, желающие ТОЖЕ получить заветный квиток — «вездеход». Но вместо объяснений режиссер выступил с пламенной контратакой и заявил, что «желтые телеграмм-каналы» неверно истолковали радостное сообщение. Дескать, на самом деле Молочников был так счастлив, потому что у него появилось официальное разрешение делать добрые дела: носить еду старушкам.

- Я, как и все, стараюсь максимально серьезно и по делу относиться к происходящему, - написал режиссер. - У меня умерло несколько знакомых знакомых по миру, как и все поддерживаю акцию, запущенную Кукушкиным и приношу еду нескольким соседям, никогда не стал бы писать об этом, потому что это само собой разумеющиеся вещи. И тем не менее, хотел бы сказать, что никто не ввел запрета на иронию над собой в этой ситуации. Простите. Да, это страшно, да, умирают люди, но еще страшнее, когда кругом мрак и полное отсутствие улыбок и юмора. Я поделился радостью в связи с тем, что у меня совершенно случайно вчера оказался пропуск на передвижения, обалдел, что впервые в жизни у меня на руках «ксива» и вывесил это. Личка тут же забилась вопросами «где достать?», пришлось удалить, а желтые телеграмм канальчики, конечно, сразу пустили кал по трубам, на который никогда не реагирую, но тут чего-то достали. Моя позиция такова: ДА! Соблюдать по максимуму карантин! ДА! Помогать старикам! Да! Носить маску, перчатки, мыть руки! И ДА! Стараться сохранять иронию и оптимизм!

Зачем для перемещений в магазин и по соседям — спецпропуск, почему режиссер делает акцент на том, что именно пребывание дома в одиночестве так тяготит его, при чем тут улыбки и юмор — до сих пор непонятно. Но пост с пропуском удален.

Сейчас Молочников ставит «Тараса Бульбу» для Театра на Малой Бронной Кирилла Серебренникова. Но время карантина репетиции, конечно, отменили.

- Мы вернемся ровно тогда, когда все до боли соскучатся по театру, - сообщил в фейсбуке режиссер.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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