"Бережёного Бог бережёт": Путин вновь обратился к гражданам с просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с полпредами президента, но по сути это было еще одно обращение к гражданам России в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса. От полпредов и губернаторов до рядовых жителей страны.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

- Сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение. Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надёжная работа, укрепляющая доверие граждан. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самое лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы.

Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать.

Сегодня делается всё, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учётом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Даже если они людям непосвящённым в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного Бог бережёт.

БОЛЬНИЦЫ, ВРАЧИ, ИВЛ

- В ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. Это касается системы министерства здравоохранения, ФМБА, ведомственных и частных клиник и больниц. Всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных. Нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом.

Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Также прошу провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ. Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе.

ВСЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СРОК

- Уже сейчас продумайте меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Не менее важно обеспечение состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений. Постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестёр.

БАБУШКА, ПОДУМАЙ О СЕБЕ

- Особое внимание – людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь – вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе.

МОСКВЕ НУЖЕН КАРАНТИН

- В Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам со всей серьёзностью и с полной ответственностью.

Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее. Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ РАЗРЫВА ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ

- По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты. Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, «в семье не без урода». Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен.

ЦЕНТР ПОМОЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮДЖЕТАМ

- Понимаю, что отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей скажутся на региональных бюджетах. У них могут возникать выпадающие доходы. Но несмотря на такую ситуацию не следует урезать текущие бюджетные расходы. Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объёме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий. Естественно, региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку. Уже сейчас, у субъектов Федерации есть возможность пользоваться казначейскими кредитами для покрытия так называемых «кассовых разрывов». Поручаю правительству, минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Прошу полпредов также подключиться к этой работе и к решению этой задачи.

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