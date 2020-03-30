30 Март 2020 2020-03-30T16:43:14+03:00

Президент отметил, что власти именно так должны относиться к этим действиям

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Президент России Владимир Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью и призвал власти именно так должны относиться к этим действиям. Кроме того, глава государства призвал не боятся избыточных мер и подчеркнул, что «береженого Бог бережет».

Российский лидер отметил, что стране удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время, поэтому сейчас необходимо результативно использовать этот запас.

«На нынешнем этапе важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни», - заявил глава государства в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.

Напомним, на данный момент в рамках борьбы с коронавирусом, в столице ввели режим самоизоляции, который начал действовать с 30 марта. Кроме того, во всей стране объявили выходную неделю и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU