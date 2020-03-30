Жена Игоря Николаева: «Игорь идёт на поправку, но пневмонию всё равно нужно лечить!»

В больницу пять дней назад 60-летний Игорь Николаев поехал сам, так как у него держалась неделю температура. Положили Игоря Юрьевича в Коммунарку с предварительным диагнозом «долевая пневмония» - воспаление лёгочной ткани, которое не распространяется по всему лёгкому, а поражает одну или несколько его долей.

Николаев 13 марта побывал на дне рождении сестры Игоря Крутого, где присутствовал Лев Лещенко, у которого позже подтвердили коронавирус (он был на гастролях заграницей). Так что причины для подозрения в заражении коронавирусом у Николаева были.

Игорь Николаев сдал тест на коронавирус – через два дня получил первый отрицательный результат, а сегодня с утра узнал о втором отрицательном. После этого настроение маэстро значительно улучшилось. К тому же сегодня с утра спала температура. Игорь Юрьевич даже опубликовал в соцсетях результат теста и написал: «Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!»

Супруга музыканта Юлия Проскурякова, узнав эту новость, расплакалась – одновременно и от радости, и от напряжения в котором жила последние дни, переживая за мужа.

Юлия Проскурякова рассказала kp.ru о состоянии мужа: «Игорь чувствует себя намного лучше! Идёт на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию всё равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Всё остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!» Юлия благодарит всех за поддержку.

Проскурякова не может навещать мужа – в Коммунарке это запрещено. Но условия размещения, и питание, и отношение медперсонала, и профессионализм врачей – все на высоте. Супруги на связи, Юлия всегда в курсе самочувствия супруга.

Жена и дочь Игоря Николаева находятся в загородном доме в Подмосковье, а музыкант сразу как почувствовал недомогание и вплоть до госпитализации самоизолировался в столичной квартире. Супруги не виделись больше 12 дней. Поэтому Юлия не переживала: к тому же у них с дочкой было прекрасное самочувствие, никаких жалоб. «Мы себя прекрасно чувствовали. А с сегодняшнего дня еще лучше!» - не скрывает радости Проскурякова.

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