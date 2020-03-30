Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Игорь Николаев поделился в инстаграм хорошей новостью - пришли результаты его тестирования на коронавирус. Отрицательные. Певец опубликовал снимок свидетельства из лаборатории, чтобы успокоить поклонников, которые переживали, что он мог заразиться от Льва Лещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769129" frameborder="0"></iframe> Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.