Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
На тестирование певец пошел после контакта с заболевшим Львом Лещенко
Игорь НиколаевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Игорь Николаев поделился в инстаграм хорошей новостью - пришли результаты его тестирования на коронавирус. Отрицательные. Певец опубликовал снимок свидетельства из лаборатории, чтобы успокоить поклонников, которые переживали, что он мог заразиться от Льва Лещенко.
Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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