2020-03-30T08:54:08+03:00
Звезды

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

На тестирование певец пошел после контакта с заболевшим Львом Лещенко
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Игорь НиколаевИгорь НиколаевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Игорь Николаев поделился в инстаграм хорошей новостью - пришли результаты его тестирования на коронавирус. Отрицательные. Певец опубликовал снимок свидетельства из лаборатории, чтобы успокоить поклонников, которые переживали, что он мог заразиться от Льва Лещенко.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Профессор из Москвы считает, что коронавирус становится менее агрессивным
"Женщины могут обидеться": Министр здравоохранения о временной отмене пластических операций из-за коронавируса
За сутки в больнице в Коммунарке от коронавируса умер 80-летний пациент с пневмонией и болезнью сердца
Провайдеры рассказали о трудностях из-за перехода россиян на удаленку
В Роспотребнадзоре объяснили, как использовать многоразовые маски
Ученые из Китая считают, что пандемия коронавируса пойдет на спад после октября
Синоптик рассказал, когда в европейской части России снова потеплеет
В Гидрометцентре рассказали, "убьет" ли коронавирус теплая погода
В Нью-Йорке начнут штрафовать за несоблюдение дистанции
В Австралии запретили собираться больше чем по двое
Сын Олега Газманова рассказал о карантине певца
Советница Нетаньяху заразилась коронавирусом
Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса