2020-03-30T19:36:17+03:00
Экономика

Центробанк отказался от покупок золота

За последний год ЦБ заработал на нем больше 20%. В долларах
Евгений БЕЛЯКОВ
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В условиях кризиса покупка золота, видимо, больше не является приоритетом Банка РоссииВ условиях кризиса покупка золота, видимо, больше не является приоритетом Банка РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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- Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

По словам экспертов, такое решение было ожидаемым. Во-первых, за пять с лишним лет объем запасов золота вырос более чем вдвое: с одной тысячи тонн в 2014 году до 2280 тонн в начале этого года. Россия одновременно избавлялась от гособлигаций США и покупала на вырученные деньги золото. Во-вторых, сейчас в бюджете нет дополнительных денег для этого.

- В условиях кризиса покупка золота, видимо, больше не является приоритетом Банка России, - говорит Сергей Суверов, главный аналитик «БКС Премьер».

Кстати, за последний год котировки золота серьезно выросли. Если год назад унция самого драгоценного металла (31,1 грамма) стоила на мировых биржа $1300, то сейчас - больше $1600. Накопленный в закромах ЦБ объем золота стоит около $120 млрд. (почти 10 трлн рублей по нынешнему курсу). Это больше 20% от общего количества международных резервов нашей страны.

Напомним, сейчас кубышка ЦБ составляют $551 млрд. С начала кризиса она убавилась на $30 млрд. Эти деньги пошли на стабилизацию валютного курса и покрытие будущего дефицита бюджета. То есть ЦБ продавал доллары в рамках бюджетного правила (оно предполагает раскупоривание заначки в том случае, если цена на нефть опускается ниже $42 за баррель).

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Видимо, не зря глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции повесила на лацкан пиджака брошь-неваляшку. Эта всем знакомая с детства игрушка теперь символизирует финансовую устойчивость страны. Объясняем, как работает этот механизм в кризис (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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