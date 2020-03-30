Центробанк отказался от покупок золота

- Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

По словам экспертов, такое решение было ожидаемым. Во-первых, за пять с лишним лет объем запасов золота вырос более чем вдвое: с одной тысячи тонн в 2014 году до 2280 тонн в начале этого года. Россия одновременно избавлялась от гособлигаций США и покупала на вырученные деньги золото. Во-вторых, сейчас в бюджете нет дополнительных денег для этого.

- В условиях кризиса покупка золота, видимо, больше не является приоритетом Банка России, - говорит Сергей Суверов, главный аналитик «БКС Премьер».

Кстати, за последний год котировки золота серьезно выросли. Если год назад унция самого драгоценного металла (31,1 грамма) стоила на мировых биржа $1300, то сейчас - больше $1600. Накопленный в закромах ЦБ объем золота стоит около $120 млрд. (почти 10 трлн рублей по нынешнему курсу). Это больше 20% от общего количества международных резервов нашей страны.

Напомним, сейчас кубышка ЦБ составляют $551 млрд. С начала кризиса она убавилась на $30 млрд. Эти деньги пошли на стабилизацию валютного курса и покрытие будущего дефицита бюджета. То есть ЦБ продавал доллары в рамках бюджетного правила (оно предполагает раскупоривание заначки в том случае, если цена на нефть опускается ниже $42 за баррель).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвала рубля не будет, а накопленных резервов хватит на несколько лет кризиса

Видимо, не зря глава Центробанка Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции повесила на лацкан пиджака брошь-неваляшку. Эта всем знакомая с детства игрушка теперь символизирует финансовую устойчивость страны. Объясняем, как работает этот механизм в кризис (подробности)