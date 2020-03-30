Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Мария Бутина была арестована в столице США в июле 2018-го по обвинению в работе иностранным агентом в Штатах без регистрации. Обвинение в России сочли политизированным и не подкрепленным никакими фактами. Пять месяцев назад Бутина была депортирована на Родину.
- Мария, у вас особый опыт, который, наверняка, помогает вам переносить вынужденное заточение в квартире проще, чем многим?
- Да, если бы я подошла к этому карантину без того опыта, который вынужденно получила в тюрьмах Америки, в частности, когда я провела 4 месяца в бетонном карцере, я, может быть, и переживала бы нынешнюю ситуацию излишне остро.
- Но вы, судя по голосу, спокойны — и чем заняты?
- Сейчас, находясь в московской квартире, где есть нормальный интернет, я использую это время с толком. У меня есть некоторые договоренности с RT. И я сейчас активно занимаюсь журналистскими интернет-курсами. Вообще-то, давно собиралась этим заняться, и вот сейчас возможность появилась.
- В американских тюрьмах доступа к Сети у вас не было?
- Когда я сидела в американской тюрьме, никакого интернета у меня, разумеется, не было. Но при том я научилась всегда чувствовать, который сейчас час — это ощущение точного времени не глядя на часы у меня сохранилось до сих пор.
- Но бумажные книги вам все-таки давали?
- Когда наконец начали передавать литературу — это, в основным, были книги религиозного содержания, а также русская классика. И да, я много читала. Кстати, сейчас, на домашнем режиме успела прочесть пару книг.
- Там качали пресс и бицепсы-трицепсы, а сейчас?
- В заключении я формировала мышечную массу упражнениями в пространстве 4 на 5 метров. Была своя система тренировок — как именно и какие мышцы развивать. Сейчас тоже тренируюсь — конечно, не выходя в спортзал.
- И вы же еще вели записи?
- Я вела дневник. Написала 1200 страниц. Сейчас я наконец то могу начать его редактировать. Ну, не просто так. Есть предварительный интерес одного издательства, которое готово рассмотреть мои тюремные дневники - для возможной публикации.
Вряд ли кто-то захочет повторить мой опыт — но то, что я пережила, дает мне возможность сейчас относиться с долей позитива к тому, что происходит вокруг.
- Вам в Америке почти не давали возможности связываться с близкими?
- Сейчас общаюсь достаточно. Кроме интеллектуальных упражнений я с помощью различных мессенджеров общаюсь с моей бабушкой Марией Григорьевной, которая по возрасту находится в зоне риска. Бабуля у меня весьма продвинута в плане интернета. Я перенимаю ее кулинарный опыт.
- То есть, сегодняшнее «заточение» — никакое и не заточение вовсе?
- Для меня тюрьма в итоге стала временем возможностей. А нынешний карантин тем более становится временем возможностей для саморазвития. Не теряйте этого времени зря.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
ИСТОЧНИК KP.RU
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