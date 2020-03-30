Пандемия снега: Зима вернулась и собирается всех заморозить

МОСКВА: ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО ТЕПЛА – 13 САНТИМЕТРОВ СНЕГА

В Москве мартовское лето буквально за несколько часов превратилось в мартовскую зиму. В выходные можно было ходить чуть ли не в футболке, яркое солнце разогрело воздух до рекордных +17,5 градусов. А в понедельник – ледяной ветер и метель, словно в феврале.

Резкое похолодание совпало с введением в Москве и области режима всеобщей самоизоляции. Пессимистам добавилось поводов для уныния: “Ну точно, апокалипсис! Мало было коронавируса, так теперь еще и мороз, снег, зима!”. Оптимисты же считают, что оно и к лучшему: когда за окном промозглая холодрыга, куда приятнее завернуться в плед, пить чай и смотреть кино. На шашлыки как-то совсем не тянет.

Метель в Москве усилится в ночь на вторник, 31 марта, предупреждают в Московском метеобюро. К утру наметет 5 – 8 сантиметров. Во вторник весь день – тоже снег и ветродуй.

- В общей сложности к 1 апреля выпадет до 13 сантиметров снега. В конце марта такие снегопады хоть и бывали, но это редкое явление, - рассказала “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Снег и ветер хороши тем, что они очистят воздух в столице – в сухую безветренную погоду накопилось много вредных примесей. И психологически, конечно, проще оставаться дома.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МЕТЕЛЬ ИЗ ГРЕНЛАНДИИ

В минувшие выходные зима вернулась на северо-запад России – снегопады прошли в Калининградской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской областях, Карелии и Республике Коми, констатируют синоптики центра “Фобос”. Во второй половине недели Санкт-Петербург и соседние регионы накроет “ныряющий” циклон из Гренландии. С новыми снегопадами, метелью, штормовым ветром и гололедицей.

И не только в России такая вот леденящая тело и душу погода! В выходные мерзли и удивлялись мартовским снегопадам в Германии и Великобритании, Польше и даже в Испании. Виновато арктическое вторжение, одно из самых мощных с начала зимы, объясняют специалисты “Фобоса”. Пик холодов еще впереди: во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля. В Московской области по ночам до -9 градусов. Заморозки возможны даже в Италии.

ИСПАНИЯ: СНЕГОПАДЫ В РАЗГАР ВЕСНЫ (И ЭПИДЕМИИ)

В Мадриде, сидящем сейчас на строжайшем карантине из-за коронавируса, снежинки кружились в воздухе в конце прошлой недели. А сейчас зимняя погода – практически во всей Испании, с изумлением сообщает Испанское метеорологическое агентство Aemet.

В солнечной стране уже вовсю весна, деревья в самом цвету, а тут вдруг – порция аномального холода! “Мощный антициклон между Гренландией и Великобританией мешает циклонам идти своими обычными маршрутами, и они несут холода в Испанию”, - объясняет Беатрис Эрвелья из Aemet. Ледяной воздух из Скандинавии добрался до Пиренейского полуострова.

Во вторник, 31 марта, погода в Испании на 10 – 15 градусов холоднее климатической нормы. В Мадриде всего +6. Снегопады – от Страны Басков и Каталонии на севере до Мадрида и даже Валенсии. В горных районах Испании до -5, может выпасть аж до 20 сантиметров снега.

ЯПОНИЯ: САКУРА В СНЕГУ

В Токио за сутки похолодало на 23 градуса! В субботу, 28 марта, жители японской столицы радовались летней теплыни: почти +25 градусов. Радовались в основном с балконов, в Токио хоть и не строгого карантина, но жителям рекомендуют оставаться дома. В воскресенье температура упала до +1 градуса, снег сбил лепестки с цветущей сакуры. Ничего подобного в Токио не видели уже десять лет, удивляются в центре “Фобос”. Виноват холодный циклонический фронт.

КОММЕНТАРИЙ СИНОПТИКА

Что происходит с погодой? Почему зима вернулась чуть ли не во все Северное полушарие – от Испании и Великобритании на западе до Японии на востоке? Какой-то гигантский атмосферный монстр из Арктики всех хочет заморозить?

Объясняет Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Нет, это не глобальный процесс и не один циклон-гигант. Циклоны разные. Однако общая природа у всех этих мартовских снегопадов есть. Аномалии связаны с излишней меридиональностью атмосферных процессов. Что это значит? Холодный воздух проникает очень далеко с севера на юг, двигаясь вдоль меридианов.