Экономика во время пандемии

В информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликован обзор экономических мер, предпринимаемых государствами мира для поддержки бизнеса и граждан в условиях распространения 2019-nCoV.

В исследовании подчеркивается необходимость и важность изучения практик государств мира по поддержке бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по причине коронавируса, для выявления оптимальных и перспективных примеров для последующего тиражирования.

«Сегодня бизнес во всех странах столкнулся с рецессией. Никто не понимает, насколько длительными будут ограничения для бизнеса в условиях коронавируса. Многие страны уязвимы — у них нет резервов для того, чтобы поддержать всех. Нужен разумный баланс между жесткими карантинными мерами и экономическими преференциями. Изучение антикризисных программ, форм антикризисного реагирования Правительств разных стран – это возможность в краткосрочной перспективе найти оптимальный выход для удержания экономической стабильности», — подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

В обзоре приведена характеристика особенностей и мер государственной поддержки населения, оказавшегося в неблагоприятной ситуации из-за эпидемии, предприятий малого и среднего бизнеса в странах, определены приоритетные направления совершенствования государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Документ структурирован в соответствии с ходом распространения 2019-nCoV в регионах мира, от очага инфекции – КНР в Северо-Восточной Азии до стран Африки, которые долгое время находились на периферии борьбы с эпидемией. Особое внимание уделяется отдельным странам, особо пострадавшим от эпидемии (Италия, Иран, США) или реализующим наиболее успешную программу по борьбе с ней (Республика Корея, Сингапур). На данный момент в исследовании рассмотрен опыт более 20 стран.

«За годы своего существования Фонд Росконгресс объединил представителей бизнеса, финансовые, торговые и бизнес-ассоциации из 69 стран мира. Мы поддерживаем партнерские отношения со 122 внешнеэкономическими партнерами. На плечи представителей этого сообщества сегодня ложится важнейшая задача – поддержка тех, кому необходима помощь. При этом необходимо уделять отдельное внимание тому, как изменяется вся система, какие новые грани и возможности открываются для бизнеса. Убежден, что наш обзор будет полезен управленцам любого уровня: от микропредприятий до крупного бизнеса. Сегодня как никогда важно оценивать и перенимать успешный опыт», — отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

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