Фермеры предупреждают: новые ограничения могут сорвать посевную

Предприятия да и граждане еще не успели разобраться, кому можно трудиться в нерабочую неделю и откуда возьмутся деньги на зарплаты сидящим по домам людям деньги, если предприятие встало. А тут возникли новые вопросы — как работать при режиме всеобщей самоизоляции.

Взять, например, сельскохозяйственный сектор. Как быть, скажем, питомникам или производителям сельхозтехники? Их товары, как и печатные СМИ, исключены из списка предметов первой необходимости. И что делать, останавливать работу «весне навстречу»?

Есть вопросы и у дачников. Многие послушали совета в связи с нерабочей неделей уехать от лишних контактов на дачи. И, пользуясь случаем, хотели в ближайшие теплые деньки привести в порядок сад и участок. Тем более, что собственные ягоды-фрукты в этом году явно не будут лишними. Так средства защиты растений, которыми надо обрабатывать сад, купить негде. Все садовые центры, даже небольшие — где и народу обычно нет — закрыты. И непонятно, на сколько времени. Мы попробовали поискать ответы на набравшиеся вопросы.

КОМУ НАДО ЗАКРЫВАТЬСЯ?

- Из указа Президента и указов о режиме самоизоляции не следует, что нельзя работать каким- то производствам. Тем более в сельскохозяйственной сфере, где вот-вот все должно обрабатываться и сеяться. Запрет касается только торговли, конечных розничных точек. Первоначально садовые центры и магазины формата OBI предполагалось оставить работать — что логично накануне весенних работ. Потом решили по-другому. Но никто не запрещает онлайн-продажи с доставкой клиенту, в том числе саженцев, семян, кустарников и прочего, - пояснил ситуацию «КП» омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин.

Остается, правда, вопрос, насколько быстро соответствующая сфера сможет перестроиться на такой режим работы. Ведь для этого необходимы дополнительные затраты на транспорт, организацию или расширение службы доставки.

КАК БЫТЬ С РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВЕСТИ НА УДАЛЕНКУ

Понятно, что корову удаленно не подоишь. Подмосковные аграрии в связи с этим жалуются, что у них занято немало людей пожилого возраста, которые в первую очередь должны сидеть по домам.

- Я бы все-таки никому не рекомендовал выводить на работу граждан в возрасте старше 65 лет, даже если они не жалуются на здоровье и готовы трудиться. Риски для них серьезные, - предупреждает Владислав Корочкин. - Оптимальный вариант для обеих сторон — дистанционный больничный (в этом случае оплата по большей части пойдет за счет Фонда социального страхования). Проверено — без проблем в Москве и Подмосковье их дистанционно оформляют всем работающим пожилым людям до 14 апреля.

Во время сева картофеля в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СО ВСЕХ СТОРОН ОДНИ ПРОБЛЕМЫ

Увы, в нынешней ситуации не на все вопросы находятся ответы даже у специалистов, юристов и защитников прав предпринимателей. Ведомства тоже не торопятся с инструкциями. А долго ждать ответов не все предприятия могут.

- Никто не думает, что если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью просто есть нечего будет. Сегодня мы должны были получить кредит на посевные работы, чтобы оплатить горюче-смазочные материалы, семена, запчасти для тракторов. Нам нужны оборотные средства, чтобы отправить оплату за молоко нашим партнёрам - другим фермерам, которые также готовятся к посевной. Кредит нам одобрили, вроде бы все в порядке. Осталось его просто подписать и получить деньги - президент же сказал, что банки будут работать. А вот и нет! В пятницу ЦБ разослал инструкцию, что офисы банков не должны работать. Обычно выручали региональные фонды микрофинансирования, предприниматели ими пользовались, чтобы перебиться деньгами. Облом — здесь тоже все на каникулах, - рассказал «КП» сыровар Олег Сирота. - Мы даже не просим уже обещанных льготных кредитов. Удаленно, в конце концов, подпишите эти документы, XXI век на дворе! Есть и еще один момент, который также может сильно ударить по сельскому хозяйству. Президент объявил о переносе срока оплаты налогов для малого бизнеса, а налоговая разъяснила, что просто не будет принимать мер до 1 мая. А вот здесь новая проблема — по существующим правилам, сельхозпредприятия (да, и вообще любые предприниматели) не могут рассчитывать на государственные субсидии, если у них есть задолженность перед ФНС. Такие долги копятся у всех, а это значит, что чистой справки от ФНС ни у кого не будет, следовательно, фермеры и предприниматели пролетят мимо господдержки. Пока не поздно — нужны срочные изменения в Налоговый кодекс!

- Элементарно не хватает какого- то инструмента, ресурса, где хотя бы были собраны все документы, которые касаются предпринимателей в связи с коронавирусом, - предлагает генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. - Все сейчас что-то выпускают, чему мы обязаны следовать: региональные власти — свое, Роспотребнадзор свое, другие ведомства тоже… Огромное количество времени уходит только на то, чтобы все это мониторить. А ведь нам надо еще успевать что-то предпринимать в связи со всеми этими изменениями...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Печатные СМИ исключили из списка товаров первой необходимости: что это значит

Судьбу газетных киосков решат в регионах (подробности)