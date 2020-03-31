Взносы на капремонт для собственников квартир в Москве 2020: кто освобождается и на какой срок

В столице в связи с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин принял еще одно важное решение для собственников жилья. Об этом он сообщил в своем блоге.

"На 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня 2020 г. – собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.

Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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