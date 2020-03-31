2020-03-31T10:44:53+03:00
Общество

Взносы на капремонт для собственников квартир в Москве 2020: кто освобождается и на какой срок

Жителей Москвы освобождают от взносов на капремонт за квартиры на 3 месяца 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Валерий ШАХОВ
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В столице в связи с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин принял еще одно важное решение для собственников жилья. Об этом он сообщил в своем блоге.

"На 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня 2020 г. – собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.

Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции".

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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