2020-03-31T11:54:11+03:00
Происшествия

Мошенники обокрали сидящего на карантине актера театра Ленком

Лже-сотрудник банка выманил у актера личную информацию о его банковском счете
Иван РУНЕВ
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Лже-сотрудник банка выманил у актера личную информацию о его банковском счете. Фото: Артем Геодакян/ТАССЛже-сотрудник банка выманил у актера личную информацию о его банковском счете. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Днем 30 марта в полицию обратился 42-летний актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Жеребцов, более известный под псевдонимом Алексей Скуратов. Мужчина сообщил правоохранителям, что стал жертвой мошенников, которые обокрали его на крупную сумму денег. Алексей рассказал, что в настоящее время, как и большинство ответственных москвичей, находится дома, на самоизоляции.

В один из таких дней на телефон мужчине поступил звонок. Незнакомый мужской голос представился актеру сотрудником одного из крупных российских банков и сообщил о том, что с карточки Алексея пытаются украсть деньги.

«Далее мошенник действовал по классической уже схеме - вошел в доверие и обманным путем заполучил все необходимые реквизиты и защитные пароли карточки потерпевшего. После разговора со счета актера были списаны 165 тысяч рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, кто ограбил актера театра «Ленкома» и постараться вернуть потерпевшему потерянные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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