Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

На сайте Госдумы появился документ, в котором разъясняются нюансы нового налога на вклады миллионеров. Напомним, такой сбор предложил неделю назад ввести президент России Владимир Путин. По его словам, было бы справедливо, если рантье, живущие на проценты от размещенных в банках и на бирже денег, делились доходом с бюджетом.

КАК БУДУТ СЧИТАТЬ НАЛОГ

Механизм будет работать так. За основу возьмут ключевую ставку ЦБ. Облагать налогом не будут доходы, полученные с миллиона рублей. К примеру, сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых и это примерно столько же, сколько в среднем предлагают банки по вкладам.

Если у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода. Из них 60 тысяч подоходным налогом облагаться не будут. А 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. В данном случае это 780 рублей.

Если вклад больше, то и налог увеличится пропорционально. К примеру, для вклада на пять миллионов рублей процентный доход составит 300 тысяч рублей. Значит, налогом нужно будет обложить 240 тысяч. В итоге заплатить государству придется 13% от этой суммы, или 31,2 тысячи рублей.

А ЕСЛИ ДОХОД ВЫШЕ, ЧЕМ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА?

Миллион - это условная сумма. Он используется лишь в формуле, по которой налоговая будет считать ваш общий доход и ту сумму, которую нужно обложить сбором в пользу государства. Все будет зависеть от конкретной ставки в вашем банке и от того, как она отличается от ключевой ставки ЦБ.

К примеру, если у вас в банке лежит 900 тысяч рублей под 7% годовых, то ваш доход за год составит 63 тысячи рублей. Значит, с трех тысяч придется заплатить 13% (390 рублей).

И наоборот, если у вас в банке 1,2 млн рублей, но сбережения вложены под 5% годовых, то вы получите в качестве процентов только 60 тысяч - и платить государству ничего не придется.

А поскольку ключевая ставка ЦБ может время от времени меняться (как расти, так и падать), то и сумма, не облагаемая налогом, тоже будет отличаться. Как это будут корректно учитывать в налоговой, пока не ясно, но особых проблем с подсчетом быть не должно.

НОВЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

В законопроекте указано, что все сбережения будут суммироваться. То есть избежать уплаты налогов не получится, если разместить в разных банках по 700 - 800 тысяч рублей. Все банки будут ежегодно отправлять данные о начисленных конкретному человеку процентах по вкладам. В налоговой будут сводить все данные воедино и считать накопленную сумму дохода. А потом налоговая будет всем рассылать квитанции или выставлять счет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Как обещают чиновники, новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. С этого времени банки начнут считать, какой доход получают их вкладчики. До 1 февраля 2022 года они обязаны будут отправить всю информацию в налоговую. А ФНС в августе-сентябре разошлет всем налогоплательщикам счета. Их нужно будет оплатить до 1 декабря 2022 года. По сути, налог на вклады теперь станет еще одним имущественным налогом. Наряду с налогами на землю, недвижимость и автомобили.

А ВДРУГ ПРИПИШУТ ЧУЖОЙ ДОХОД?

Но не получится ли так, что налоговая начнет путать счета, приписывать их другим людям и собирать деньги с тех, кто на самом деле и рубля в банке не имеет?

- Посчитать никаких проблем нет, даже если ключевая ставка будет меняться. В банках этот механизм давно отлажен, - поясняет Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». - Банки работают напрямую с налоговой уже с 2013 - 14 годов. В течение трех дней сообщают в ФНС об открытии всех счетов физлиц. Так что сбоев быть не должно.

Возможно, и так. Но человеческий фактор никто не отменял. Есть много прецедентов, когда налоговая требует заплатить налог за давно проданную машину или путает ИНН налогоплательщика и выставляет счет другому человеку с такой же фамилией и схожими инициалами. Остается надеяться, что за два с лишним года в ФНС доработают технические нюансы, чтобы система работала без сбоев.

КОГО КОСНЕТСЯ И СКОЛЬКО ВЫРУЧИТ ГОСУДАРСТВО

По подсчетам экспертов, вкладчиков-миллионеров в стране около миллиона. А некоторые держат на счетах в крупных банках миллиарды. И с этого пассивного дохода не платят проценты. Кроме того, есть частные инвесторы, которые держат в портфеле большую долю государственных, муниципальных и корпоративных облигаций, которые с 2017 года тоже не облагаются подоходным налогом. А проценты по ним существеннее, чем по банковским вкладам.

В Минфине давно пытались создать систему, при которой можно было бы сделать систему НДФЛ более справедливой. То есть, чтобы богатые платили больше, а бедные - меньше. Но классический путь - прогрессивная шкала подоходного налога - многим казался слишком топорным. Во-первых, он бы стимулировал уход высоких зарплат в тень. Во-вторых, богатые люди смогли бы найти лазейки, чтобы его не платить.

- По сути, налог на вклады - это косвенное повышение подоходного налога для богатых, - говорит Аркадий Брызгалин. - Тема отчасти правильная. Но непонятно, причем тут коронавирус. Ведь первые доходы от этого налога появятся не раньше, чем через два с половиной года.

По данным ЦБ, сейчас на вкладах физические лица держат 31 трлн рублей. Еще около 10 трлн рублей - это инвестиции физлиц в различные облигации. По расчетам экспертов, налог на вклады может принести в бюджет до 150 млрд рублей в год.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будет ли облагаться налогом кэшбек по картам?

Видов доходов, которые может получать клиент банка, сейчас много. Это и проценты по вкладам, прибыль по накопительным счетам и даже кэшбек. Как поясняется в законопроекте, освободят от налога только текущие и накопительные счета с минимальной доходность (до 1% годовых). А кэшбек доходом считаться не может.

- Как давно постановил Арбитражный суд, кэшбек - это не доход, а скидка, поэтому платить с него налоги не нужно, - объясняет Аркадий Брызгалин.

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