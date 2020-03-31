2020-03-31T13:17:03+03:00
Общество

Пора вводить продовольственную помощь малоимущим!

Известный фермер-сыровар Олег Сирота размышляет, что может сделать государство, чтобы помочь бедным, сидящим на самоизоляции
Олег СИРОТА
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Олег Сирота и его призыв.Олег Сирота и его призыв.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Друзья! Нам сейчас срочно нужно вводить адресную продовольственную помощь незащищенным слоям населения. В последние дни я в перерывах между работой на сыроварне развозил продукты по домам наших соотечественников. Многие из них относятся к малоимущим, находятся на самоизоляции и совсем не выходят их дома. И помогать им сегодня особенно важно, так как у нас 15% семей находятся за чертой бедности, а сейчас их количество резко вырастет.

Есть два варианта внедрения этой помощи:

Первый. Её можно элементарно сделать в виде скидок на определенные категории продуктов. Допустим, это будет 5-10 тысяч на семью. Эти деньги зачисляются на социальную карту, а когда она прикладывается, то скидка на бутылку молока составляет 25 рублей, на хлеб - 15 рублей, на гречку 30 рублей, а на килограмм сыра 250 рублей.

Тогда и потребители не будут ограничены в выборе и производители не получат нечестной конкуренции. Если сейчас наброситься, эти меры можно реализовать за месяц. Наша налоговая сейчас прекрасно видит каждый платеж в стране и вообще нет никакой проблемы внедрить систему. К этому делу уже подходили — была инициатива и проработка Минпромторга РФ, но она погибла в согласованиях на уровне правительства РФ.

Второй вариант еще проще, временный в условиях сложной обстановки. Закупки идут через правительство региона и доставляются пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и многодетным семьям социальными службами. Если внедрить сейчас, то это заработает в течение недели.

Во многих регионах те или иные формы уже сейчас работают — в Подмосковье мы неделю назад неделю паковали и развозили такую помощь. Она ОЧЕНЬ востребована.

Также эта мера поддержит отечественных сельскохозяйственных производителей и фермеров - у нас в глобальном смысле пока еще нет серьёзных проблем со сбытом, но они скоро начнутся, когда у людей деньги кончатся. Нам нужно поддержать потребление и дать такую помощь.

Адресная продовольственная помощь - это отличная и эффективная мера поддержки, которая прекрасно работает в Германии или, например, в США - там вообще её получали даже до эпидемии 30% населения. Не нужно сравнивать с продуктовыми карточками 80-х годов, это совсем другой механизм, прекрасно работающий во всем мире.

Сельское хозяйство нашей страны и пищевая перерабатывающая промышленность в состоянии полностью обеспечить всё население нашей страны продуктами. Так давайте прямо сейчас реализуем этот механизм!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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