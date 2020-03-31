Несколько сот добровольцев выразили готовность заразиться коронавирусом ради спасения ближних

"Ты это видела?" - в понедельник утром подруга кинула объявление, размещенное на сайте "Superjob". "Требуются врачи-ДОБРОВОЛЬЦЫ для подготовки невосприимчивых к вирусу специалистов", - информировала первая же строчка вакансии.

Я зачиталась. Из объявления следовало, что для подготовки борьбы с злым вирусом, требуется мужчины и женщины в возрасте до 35 лет, имеющих в анамнезе здоровые легкие и корочки медработника. Добровольцы отправятся в больницы, чтобы... заразиться ковидом.

Причем, цель непременно заразиться - ставилась в обязательное условие. В этом-то и весь смысл: обнаружить болезни в ранней стадии, вылечить заразившегося и на выходе получить "неуязвимого" медика. "У добровольцев после лечения будет выработан иммунитет и группа защищенных иммунитетом врачей безопасно сможет помогать другим врачам при наступлении пика эпидемии...", - значилось в тексте вакансии.

Внимательно вчитавшись, я поняла, что вакансия - это проект, придуманный руководителем "Суперджоба" Алексеем Захаровым. Мое сердце дрогнуло, а рука зависла над кнопкой "отправить резюме". Но прежде чем поддаться героизму, я позвонила Захарову.

"МЫ ПОЛУЧИМ БРИГАДУ СУПЕРВРАЧЕЙ"

- Моя идея очень точно описана в объявлении, - откликнулся Алексей. - Мы прекрасно знаем, что при развитии ситуации по итальянскому сценарию, врачи тоже заразятся коронавирусом. Они пашут на износ, поэтому первыми вылетают из строя. И это большая проблема. Но поскольку иммунитет к ковиду вырабатывается (по крайней мере, об этом заявила наш главный санитарный врач), то сейчас, пока мы еще не пошли по жесткому сценарию, можно подготовить невосприимчивых к заболеванию специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

- Вы полагаете, это безопасно для добровольцев?

- Да, если все проводить немедленно, пока врачи еще не особенно загружены. В этом случае все пройдет под контролем. Представьте: добровольцев ежедневно тестируют, они переболевают в легкой форме. Подготовку таких специалистов вести нужно, сами читали: заразился принц Чарльз, члены Конгресса, сенаторы... А ведь наверняка для их защиты были предприняты беспрецедентные меры безопасности.

- Ваше предложение реальное, оно, вообще, поддерживается властями?

- Пока нет. Я могу выдвигать инициативу, как любой гражданин Российской Федерации, но, к сожалению, не могу ее реализовать. Знаю, что мое предложение обсуждалось в высоких кругах, но его не приняли: сказали, кто будет отвечать, если что-то пойдет не так. Однако, если бы инициатива была официальная, мы бы легко набрали к понедельнику и десять и двадцать тысяч добровольцев.

- Много ли откликов удалось получить?

- Очень много. За первые двое суток я получил больше семисот резюме, поровну как от женщин, так. от мужчин. Примерно четверть откликов поступило от врачей, но большинство - от простых людей без медицинского образования. Были сообщения, которые без слез читать невозможно: в них авторы писали, что готовы умирать за страну, за народ, за будущее детей. Часто писали пожилые: они возмущались, мол, почему зовете только молодых? Мы тоже хотим, у нас со здоровьем все в порядке. Просился в проект один человек, ВИЧ-положительный. Он получает препарат "Калетру", а по слухам, эта терапия позволяет на заразиться коронавирусом...

- Люди хотели быть добровольцами за деньги или просто так?

- Большая часть откликнувшихся не просила никакого вознаграждения, были такие, кто хотел обычную зарплату врача.

- К вам до сих пор приходят резюме?

- Нет, мы прекратили сбор данных через два дня, поняв, что, если будет нужно, сможем запросто набрать и десять тысяч и двадцать тысяч добровольцов. Сейчас связались с больницей в Коммунарке, которая заявляла, что ей нужны волонтеры для помощи. Поэтому кого-то из приславших резюме - возьмет Коммунарка.

Большая часть откликнувшихся не просила за участие никакого вознаграждения.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИЗ ПИСЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

"Почему, собственно, есть ограничение по возрасту?

Свойства коронавируса общеизвестны - да, люди в возрасте болеют тяжелее, но это не значит, да и нет точных данных по конкретному типу COVID-19, что смертность от него выше (тем более, материальные последствия от болезни у человека пенсионного возраста меньше). Я имею высшее медицинское образование. Длительное время не работал по профессии, но недавно вернулся в медицину и работаю медбратом в пансионате для пожилых. Думаю, могу быть полезен в вашем благородном деле".

"Добрый день. Я не медработник,отношение к медицине имею только как имеющий ВИЧ-положительный статус (с 2017г.) и гепатит С (с 2005 г.). Получаю регулярно терапию,состою на учете. От знакомых инфекционистов слышал,что с нашей терапией - риск заразиться коронавирусом ничтожный. Но это только неофициальные мнения,открыто предположить боятся. Готов участвовать в эксперименте в меру своей компетенции".

"Приветствую! К сожалению я не врач и образование мое не позволяет мне помочь вам, а очень бы хотелось . Категория здоровья А по всем параметрам, если Вы пойдёте мне на встречу и поможете с этим. Я так же буду идти и бороться до конца и помогать людям.....Было бы медицинское образование....Ранее пытался пойти служить в спецподразделения , все хорошо, но вот статья в мировом суде помешала...".

"Для работы с людьми требуется не только медперсонал. На своем примере готов продемонстрировать , ведь самый главный враг - это паника".

"Добрый день! Я не медицинский работник и мне больше 35 лет. И даже есть гипертония, но зато на мне можно изучать как спасать гипертоников. И да, я считаю, что это хорошая идея. И надо изучать этот вирус и находить методы лечения. И очень хорошая идея изучать именно в самом начале заражения и на всех этапах. Очень хорошая идея - получить на это благословение. Вряд ли меня возьмут. Но если возьмут - я пойду. Ради наших детей. Божьей помощи. Господи! Храни Россию и нашу планету.

Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни

С уважением, Ирина".

"Добрый день! У меня нет медицинского образования, но есть высокая обучаемость, знание английского языка и хорошие организаторские навыки. Готова участвовать в любой рисковой группе и выполнять любую работу, которая требуется.

С уважением, Екатерина"

"Здравствуйте. Из медицинского образования у меня есть пройденный курс основы психотерапии. Есть удостоверение руководителя нештатного аварийно-спасательного формирования МЧС. Кроме того, я инструктор по спортивному туризму, т.е. вполне себе здоров. Готов участвовать в этом мероприятии, и людям помочь, а наиболее сильно меня заботит возможность того, что могут заболеть мои родственники, поэтому лучше принять превентивные меры. Если моя кандидатура подходит, пишите, звоните".

"К сожалению, я не имею медицинского образования, зато имею колоссальный опыт в различных сферах, в том числе в организации работы медучереждений.

К примеру, организовывал работу отдела закупок в Крымской городской больнице с нуля, ранее оказывал активное содействие Славянской городской больнице. Так же, осуществлял фактическое управление профессиональным аварийно-спасательным формированием "Юг-Вымпел", осуществлявшим аварийно-спасательные мероприятия на территории ЮФО и за ее пределами.

Буду рад помочь, в меру своих сил".

"Добрый день. По первому образованию - фельдшер общей практики повышенный уровень. Много лет проработал с детьми сиротами. По второму - социальный психолог. Реабилитация детей ДЦП, вич-инфицированных. По третьему- управленец в сфере образования и здравоохранения!"

"Добрый день, Алексей! Готов принять участие в эксперименте, но не имею медицинского образования. И самое отвратительное, что не могу изменить свой возраст - он за рамками Ваших требований. Но я могу помочь побороть страх перед коронавирусом нашего народа".

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО

Было среди присланных писем и одно, заставившее задуматься

"Здравствуйте. Я не сумасшедший, но знаю способ лечения коронавируса, который был успешно применен для лечения в клинике особо опасных инфекций в 90-х годах в 3-м главном управлении МО СССР у сотрудника центра пораженного геморрагической лихорадкой Эбола! Это тоже РНК-вирус, только значительно опаснее. В эти годы я работал в центре (НПО "Вектор"), Новосибирская область, г. Кольцово. О себе много не напишешь. Доктор наук, иммунолог, вирусолог и много регалий "со всеми остановками"... . Уверен, что убедить удастся. Если нет, то население реально узнает чем и как себя защитить в этот сложный период. С уважением, Сергей Родионов.

Редакция "КП" связалась с Родионовым, чтобы узнать, что он имел в виду, сообщая, что знает "способ лечения коронавируса".

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