Самая богатая женщина России о коронавирусе: «Люди сами провоцируют жесткие меры»

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук считает, что продуктовым сетям стоит закрыть торговые залы и работать только по заказам через интернет. Это помогло бы остановить распространение коронавируса в стране.

- С субботы у нас активно начали закрывать пункты выдачи заказов с формулировкой «у вас тут народ толпится». Но вы сравните это с тем, что происходит в продуктовых супермаркетах! – возмущается Бакальчук. – Я хожу по магазинам и вижу, как там обстоят дела. Большинство сетей предприняли все необходимые меры безопасности: кассиры в масках и перчатках, голосовые оповещения и так далее. Но люди не соблюдают рекомендованную дистанцию, а в некоторых магазинах и масок-то на кассирах нет. Так что нам всем было бы лучше, если бы меры безопасности усилили.

У большинства крупных продуктовых сетей уже и так есть свои сервисы доставки. Недавно онлайн-магазин запустила «Пятерочка», так что из лидеров рынка пока не вышел в сеть только «Магнит». Татьяна Бакальчук подчеркнула, что ее компания не хочет заработать на доставке продуктов, ведь у крупных сетей есть свои сайты. По ее словам, нагрузка на курьеров Wildberries и так выросла, ведь из-за закрытия пунктов выдачи заказов, оформлять доставку одежды и других товаров многие стали на дом.

Но что же делать людям, у которых нет банковских карт? Наверняка, большинство из тех, кто расплачивается только наличными, - это люди преклонного возраста. Ведь именно им рекомендовано оставаться дома.

- Мы запросили данные за прошлый год. В стране 250 млн банковских карт, 191 млн из них – активны, - отметила Татьяна Бакальчук. – Думаю, власти сейчас разрабатывают схемы помощи пожилым людям, которым некому привезти продукты.

По ее ожиданиям, жесткие ограничения из-за COVID-19 продлятся еще минимум 2 недели.

- Сами люди своим поведением провоцируют усиление этих мер, - подчеркнула Бакальчук.

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