Русские туристы на Шри-Ланке: Завтра последний самолет с билетами по 200 тысяч рублей, если нас не возьмут, будем штурмовать аэропорт

БИЛЕТЫ ЗА 600 ТЫСЯЧ НА СЕМЬЮ

Больше полутора тысяч россиян (в основном — туристов), которые не могут улететь со Шри-Ланки из-за «коронавирусной» отмены рейсов и закрытия границ, готовы на отчаянные меры. 1 апреля они собираются ехать в аэропорт Коломбо, чтобы умолять забрать их в Москву последним рейсом. Все места на него раскуплены еще неделю назад. А немногие отказные билеты, периодически всплывающие на сайте одной российской авиакомпании, стоят от 206 тысяч рублей за место без багажа.

— Я такую сумму не потяну. Приехал сюда с женой и дочкой, а значит, билеты наши будут стоить больше 600 тысяч рублей на троих, — говорит мне житель Москвы по имени Павел. — Но и как оставаться здесь, тоже не понимаю. Комендантский час продлили с 30 марта до 11 апреля. (Тем самым местные власти пытаются сдержать распространение коронавируса — ред.) Все это время нельзя входить из дома, закрыты магазины и обменники валют. Безвыходная ситуация! Если закончилось оплаченное по туру время пребывания в отеле и денег на продление нет — то и жить нам больше негде!

В МАГАЗИНАХ ПУСТО

В такую же ловушку попала и корреспондент «КП». Если ранее в комендантском часе, который ввели с 20 марта, были «окна» (когда раз в два-три дня на пару часов открывают магазины и можно выйти за едой) — то теперь такой возможности нет.

Более того, 30 марта в супермаркетах Унаватуны, когда было последнее окно в комендантском часе, продукты… закончились. Мы с подругой успели купить несколько баклажек воды, ананасы и печенье. Полки в магазинах стояли пустые. Разве что в отделах бытовой химии и косметики еще что-то можно было найти.

Несколько кафе, которые работали на пляже, несмотря на комендантский час (их «крышует» полиция), закроются через три дня. Мест, чтобы позавтракать или пообедать, не останется. Разве что кое-где местные жители готовы продать туристам домашнюю еду. Но эти точки еще нужно найти. По поселку особо не походишь, если поймает полиция, могут задержать на 14 дней.

Очередь в магазин на улицах Коломбо, столицы острова.Фото: REUTERS

Ситуация усугубляется еще и тем, что негде поменять деньги. Обменники закрыты. Местные, работающие на пляже, раньше соглашались «метнуть» доллары на рупии из-под полы. Но если кафе закроются, сделать это будет негде. Получить перевод из России тоже не выйдет, в комендантский час банки не работают. Вдобавок, если вы не предупредили свой банк, что будете за границей, то при снятии денег карту могут заблокировать, приняв за атаку мошенников.

— Деньги у меня на исходе, хочу присоединиться к соотечественникам, которые кинули клич в группах в соцсетях о поездки в аэропорт. Там хоть бесплатно можно будет жить. Да и внимание к себе привлечем, — говорит туристка из Санкт-Петербурга по имени Ольга.

«Бесплатно жить» — это она про возможность ночевать на полу в зале ожидания.

ЗАПРАШИВАЕМ ЭВАКУАЦИЮ!

Другие туристы предлагают объединиться и поехать 2 апреля в посольство РФ на Шри-Ланке просить об эвакуации. Люди переживают, что их еще долго не вывезут, поскольку оперативный штаб Правительства РФ принял решение об ограничении прилета граждан в Москву. Судя по официальным документам, прибытие всех туристов будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево и только не более 500 человек в сутки. Если представить, в скольких странах застряли россияне, то дома они окажутся не скоро. Хотя изначально Ростуризм заявлял, что всех граждан РФ вернут до 1 апреля.

Другая проблема: вывозные рейсы до сих пор не упорядочены, из одних стран людей забирают бесплатно или по ранее купленным билетам на отмененные рейсы. Из других — за деньги. Астрономические.

— На последний рейс из Коломбо в Москву билет сейчас стоит 206 тысяч рублей. Что мешает авиакомпаниям поставить такие же цены на эвакуационные рейсы и обвинить туристов в нежелании возвращаться? — переживает мама двоих детей Евгения. — А у нас просто таких денег не будет на билет.

Кстати, вернуться в Россию не могут не только «дикие» туристы (кто сам покупает билеты и отели), но и «настоящие», приехавшие по пакетным турам. Некоторые туроператоры, например, мой ПАСК, фактически бросили нас: не обменяли билеты, не предоставили альтернативные варианты возвращения домой и не прислали за своими клиентами чартеры. Выпутывайтесь, мол, как хотите.

Это пугает сильнее всего: неизвестность. Перекантоваться на острове даже в таких условиях можно. Но кто и когда нас вернёт под родные берёзки? Вместо ответа — лишь шум пальм и волн.

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