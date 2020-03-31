Эдуард Лимонов — Владимиру Познеру: «Русский народ склонен к справедливости, а не демократии»

Русский писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет 17 марта 2020 года. 30 марта в эфир Первого канала наконец вышло интервью с ним, взятое Владимиром Познером в 2018 году. «КП» публикует избранные фрагменты беседы.

ПРО ДОВЛАТОВА

Он приехал в Штаты после меня и зависел от денег. Его газета называлась «Русский американец», он там работал редактором. А я уже был талантливым писателем и доказал это. Как человек живучий я довольно быстро сделал карьеру. Поэтому он относился ко мне положительно и немножко даже заискивающе. Довлатов в тот момент был всего-навсего редактором эмигрантской газеты. Надо это понимать.

ПРО РАБОТУ В США

Я работал в старческом доме. Буквально убирал дерьмо за разрушенными субъектами. Вытирал задницы. Долго не продержался, потому что очень депрессивная работа.

Интервью писателя и политика вышло в эфир Первого каналаФото: EAST NEWS

ПРО РУССКИЙ НАРОД И ДЕМОКРАТИЮ

Русский народ склонен к справедливости. Есть такое у нас понятие. Что такое справедливость? Чтоб начальник был справедлив. Чтоб мент зря не бил. Чтоб судья, перед которым ты предстаешь, давал не 12 лет, а 9,5, к примеру, за преступление. У меня был такой сокамерник. Он говорил: «Нет! 12 лет — нет! Я девять заслуживаю». Это понятие приходит в жизнь русского человека и проявляется ежедневно.

ПРО СТАЛИНА

С совершенной уверенностью говорю, что не хотел бы жить в эпоху Сталина. Потому что, пожалуй, темперамент мой несколько иной. Но я рассматриваю это так. К 1934 году, через 17 лет после революции, сформировалась ужасная советская буржуазия, отвратительные люди. Поэтому Сталин как истинный революционер поглядел на это, ужаснулся и стал приводить Россию в порядок. «Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки», - писал Велимир Хлебников. Тот же самый процесс в Китае — в 1949 году Мао Цзэдун победил в Китае, ТОЖЕ через 17 лет начинается культурная революция. Почему? История как будто нарочно подбрасывает такие вещи. Получается, что все эти «бессмысленные чистки» были на самом деле осмысленными.

ПРО СССР

Я сожалею, что СССР рухнул как государство. Это не было необходимо. Нам приводят примеры с Римской и Британской империями, которые рухнули. При этом создалась европейская и американская империи — пожалуйста! Мы тоже имеем право на свою империю. Если они распадаются, чтобы подвергнуться процессу метаморфоз и создаться в измененном виде. В Советском Союзе прекратился доступ, приток свежих людей в управление государством. Дело не в возрасте

ПРО КРЫМ

Я даже слезу уронил, когда увидел церемонию воссоединения Крыма с Россией. Я человек несентиментальный, но так к этому отнесся. Это было лакмусовой бумажкой. Есть случайное видео, о существовании которого я не подозревал, где Лимонов в 1992 говорит на Манежной площади: «Вы еще будете воевать за Донбасс и за Крым!». Народ говорит: «Пророк». Нет, наблюдательный человек.

Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет 17 марта 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эдуард Лимонов предсказывает конфликт на Донбассе (1992).

БЛИЦ

- Когда вы лжете?

- С 30 лет я дал себе слово «не лгать». Мне кажется, я преуспел в этом.

- Дьявол предлагает вам бессмертие без условий. Принимаете?

- Бессмертие — это вульгарно. Как можно его хотеть? Тьфу.

- Какое качество больше всего цените в мужчине?

- Решительность, решительность и еще раз решительность.

- А в женщине?

- Я считаю, что женщина — второй вид человека. Это не пол, второй вид. Мне нравились яркие женщины. Они были вредными, неприятными и тяжелыми для жизни. Никому не рекомендую.

- Какой недостаток вы не прощаете никому?

- Предательство — это отвратительно.

- Какое ваше главное достоинство?

- Думаю, что я очень талантливый человек. И неглупый.

- Что вам не нравится в себе?

- Я пришел рано.

- Что вы скажете при встрече с Богом?

- Поскольку я еретик, попытаюсь его победить и может быть съесть. Человеческая цель — разгадать собственную загадку: «Зачем мы?». До сих пор об этом никто ничего толком не сказал. Вот если встретить Создателя, заставить его ответить на этот вопрос, потом убить и съесть — вот что надо сделать.

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