С каждым днем ущерб от ограничений будет заставлять задумываться – зачем мы уничтожаем собственную экономику

Недавно я объявил, что жду от бизнеса предложений, как нам всем вместе с правительством выходить из тяжелейшей экономической ситуации с коронавирусом.

За несколько дней получил сотни писем.

«В самом бедственном положении оказались люди, работающие в черно-серой зоне, - пишут мне. - Но все равно невозможно кого-то заставить оформить или оформиться на работу официально. Всем мешают гигантские налоги на фонд оплаты труда. Президент сделал первый шаг, но его недостаточно, потому что есть вторая сторона медали - НДФЛ, который люди не хотят платить (или не могут). Пришло время сделать второй шаг, освободить от НДФЛ зарплаты в размере хотя бы двух МРОТ, и хотя бы на пять лет. Так мы поможем людям в сложное время и обелим экономику».

Предлагают не отсрочить, а отменить арендную плату за городскую землю в Москве. Из письма:

«Имею небольшой отель за МКАД, но юридически в Москве. Вторая по величине статья затрат, после фонда заработной платы - это затраты на аренду земельного участка под отелем. Сейчас бизнес парализован, сотрудников пришлось распустить, но от аренды земли меня, естественно, никто не освобождает. За 12 соток московской земли, на которых расположено здание закрывшегося отеля, мне ежемесячно приходится платить по 80 тысяч рублей. Где брать эти деньги?»

Предприниматели недовольны длительными выходными у региональных таможенников:

«Объявлена выходная неделя, и эти ребята дружно отдыхают. А как растаможить груз в Туле? Более того, как затаможить груз на экспорт в той же Туле?».

Производственная компания предлагает обязать госкомпании и крупный бизнес с государственным участием платить при заключении госконтракта минимум 30% авансом, «а не пользоваться кредитом со стороны малого и среднего бизнеса – то есть 60-дневной отсрочкой».

Фермеры просят ввести льготу или отсрочку по земельному налогу для сельскохозяйственных предприятий.

Владельцы автосервисов и магазинов запчастей предлагают не закрывать их даже в период карантина, потому что исправный автотранспорт как раз и является оружием в борьбе против эпидемии. Ссылаются на опыт Италии, Украины и Молдовы, где работе автосервисов не помешала даже чрезвычайная ситуация.

О содействии просят участники рынка альтернативного кредитования - микрофинансовые и микрокредитные компании. «Сейчас каждый день к нам поступают десятки заявок от салонов красоты, ресторанов, сервисных компаний и других, - пишет основатель одной из инвестиционных платформ. - Эти бизнесы в текущих условиях никогда не смогут получить заём ни от банков, ни от частных инвесторов. Все утверждения о том, что ЦБ в принудительном порядке заставит банки кредитовать таких заемщиков - ерунда полная. Банки годами отрабатывают свои скоринговые системы, которые невозможно за 5 минут переделать по указке ЦБ.

Но банки на то и банки, чтобы быть стабильными и не расшатывать финансовую систему государства. Они способны удовлетворить не более 40% запросов малого бизнеса на кредиты. Оставшиеся 60% должны удовлетворяться альтернативными механизмами – микрофинансовыми (МФК) и микрокредитными (МКК) организациями, инвестплатформами с частными инвесторами. В Великобритании рынок альтернативного кредитования уже достиг 20% от общего объема займов МСБ».

Участники рынка предлагают дать МФК и МКК доступ к льготному фондированию, что снизит конечную ставку для заемщиков. Предоставить частным инвесторам, которые выдают займы малому бизнесу, налоговый вычет на сумму до 120 тысяч рублей в год.

А напоследок вот о чем. Об очень важном.

«Никогда наш торгово-развлекательный центр не останавливался на 95%, - пишет мне владелец ТРЦ из Челябинска. - Этого никогда не могли добиться ни рейдеры с бандитами, ни пожарные, ни суды. Сейчас власть сделала это легко, быстро и невероятно разрушительно. Поступления мгновенно упали почти до нуля. При этом расходы не уменьшились абсолютно ни на сколько. Мы не можем уволить ни одного человека, нам насчитывают налоги, как ни в чем не бывало, коммунальные услуги не особо уменьшились. Всегда прибыльное предприятие мгновенно оказалось на грани банкротства.

Много лет мы пополняли бюджет большими налогами. Причем последние годы налоговая обязывала нас под разными предлогами платить еще миллионов по 15 в год - сверх всех налогов и сборов. А теперь нас даже не включили в список пострадавших отраслей!».

Чтобы как-то удержаться, владелец ТРЦ предлагает отменить налог на имущество за 2019 и 2020 годы, налог на землю, НДС и страховые взносы за 2020 год. А те налоги из списка, которые уже частично уплачены - пересчитать и зачесть вперед.

Но главное, что предлагает мой адресант в качестве альтернативы - немедленно открыть торговые центры, включая кинотеатры и детские зоны. И сосредоточить ограничительные меры на группе риска, то есть пожилых людях. «Обидно, что руководство страны поддается на мировую провокацию и собственными руками уничтожает экономику Родины и ее тружеников», - пишет он.

Радикально. Но с каждым днем экономический ущерб от ограничений будет все настойчивее заставлять нас задумываться над этим вопросом.

Я рассказал далеко не обо всем, что мне написали. Продолжаю читать ваши письма и работать над их воплощением в жизнь.

Адрес прежний: mail@ombudsmanbiz.ru.

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