Мы пройдем это испытание, если будем честными и сплоченными

Друзья!

Раньше мы думали о росте. Теперь мир перевернулся, и мы включаем режим выживания. Сейчас для каждого из нас пришло время антикризисного менеджмента. А что главное при Fire Management? Думать трезво.

Мы призывали государство услышать бизнес и помочь ему – государство услышало и помогает. Пусть, может быть, пока и не в той степени, какой многим хочется. Но оно однозначно включилось в процесс этого антикризисного менеджмента, став его активным участником.

В этой ситуации каждый предприниматель должен стать частью процесса – не в мыслях, не на словах, а на деле. Это означает, что каждый из нас должен понять, каким является его личный путь к выживанию. Какие и чьи действия, какие и чьи деньги могут провести вас этим путем.

Мы будем говорить государству, чего еще нам не хватает для того, чтобы остаться в живых. Нужно собирать и систематизировать самые актуальные данные, чтобы вести диалог с властью максимально предметно.

Мы будем говорить друг другу, чего нельзя делать, когда одни оказались на краю пропасти, а другие внезапно получили неожиданные преимущества.

Давайте выводить на поверхность факты нечестного, неэтичного отношения к остальным участникам рынка. Сегодня недопустимо долговое рейдерство.

Мы будем заботиться о людях, с которыми работаем.

Давайте поддерживать их материально, пока нам хватает на это ресурсов. Зарплаты, помощь заболевшим, помощь в профилактике болезни.

Мы пройдем испытание, только если будем настолько честными, открытыми и сплоченными, насколько это возможно.

Пишите мне о том, что нужно от государства. Только коротко и по делу. Как обещанные меры содействия воплощаются в жизнь, что вообще происходит в вашей конкретной отрасли, в вашем конкретном регионе, на вашем конкретном предприятии. Мысль «дайте денег и льгот» - безусловно, хороша и правильна, но для того, чтобы получить все, что можно, мы должны представить не просто просьбу, а план действий.

Такой план сложится из множества реальных историй.

Пишите: mail@ombudsmanbiz.ru

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