Дневник итальянской медсестры: Реанимация рассчитана на шесть человек. Лежат 13. И все на искусственном дыхании...

…Мы познакомились с ней почти 20 лет назад на одном из эмигрантских форумов. Красавица блондинка из Новосибирска, с мягкими чертами лица и твердым характером, всегда спокойная мама двух прекрасных дочек. Помню, как она рассказывала об учебе на медсестру в Болонье — прямо чувствовалось, насколько человек любит свою профессию.

И вот недавно я узнала от подруги, что одна из наших девочек уехала медсестрой-волонтером в самый очаг вирусной пандемии — в Брешию. А через день в соцсети прилетел через общих знакомых текст, который я не могла не узнать. Оказывается подруга уговорила ее писать хотя бы пару строчек в день.

Зная, какая мешанина в головах у наших соотечественников, я подумала: вот вам и рассказ из самого пекла. О том, что может случиться в России, если люди упустят время, как итальянцы.

День первый.

Выехала из Фано в 8.45 и приехала в Кьяри в 12.30. Ни разу никто и не остановил по дороге. На автостраде легковых машин очень мало, а вот грузового транспорта много, но они на мою полосу не заезжают, добралась спокойно.

Разместилась на квартире при церкви. До больницы чуть больше километра, мешает вой сирен скорых. Сегодня сделала всю бюрократическую часть: контракт, медосмотр, кровь, спецодежда и обувь.

Завтра в бой! У меня пока только один сосед: медбрат 35 лет. Он работает в реанимации третий день. Там такая установка: на двух пациентов — один медработник. Спрашиваю, как оно? Отвечает: рассчитана реанимация на 6 человек. Лежат 13. И все на искусственном дыхании...

День второй.

Встаю в 5.50 и к 7 еду сдавать кровь, после чего иду получать одежду, обувь и шкафчик в раздевалке. Потом иду в кассу оплатить обеды (1€ за обед), потом... теряюсь в катакомбах и наконец нахожу мое отделение, где приступаю сразу же к работе.

Тяжело. Смотреть на них тяжело. Они одни, в каждой палате по одному. К ним никто не приходит — нельзя. И они не могут выходить за пределы палаты. Отделение поделено на 2 части: чистую и грязную. В чистой лежат выздоравливающие или «негативные». В грязной царит корона.

Перед входом в палату одеваемся во все одноразовое. После посещения все снимается и выбрасывается, моем руки, дезинфицируем и одеваемся для следующего пациента. И так всю смену.

Маска для работы отличается от тех, что мы привыкли видеть, она очень плотно прилегает к лицу и в ней крайне тяжело дышать. Поверх маски надевается на голову такое приспособление с прозрачным экраном. Он позволяет работать и не сужает боковой обзор, плюс в нем можно быть со своими очками.

Мое отделение называется… да не важно как, ведь таких пациентов в нем нет! Закрыли педиатрию, ортопедию, глазное, ушное, хирургию (оставили только срочную), закрыли лечебное. Из всех сделали реанимации, интенсивную терапию и отделения ковид. Вся больница работает на одно заболевание!

…Новые лица: приходят работники монтировать шторы, чтобы позволить класть в палату по 2 человека и гарантировать «прайваси» (личное пространство и неприкосновенность — ред.) каждому. Завтра начнут привозить новых пациентов и работы станет больше. Но это будет завтра, а сейчас отдыхать.

День третий.

Мне выдали шкафчик, но к нему нужен навесной замочек. Кто скажет, где его купить? Правильно — нигде, не первая необходимость.

Смена началась в 14 часов. Начинаю привыкать и понимать, но еще очень трудно все запомнить.

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Как я вчера сказала, все палаты стали на 2 человека, и сегодня все утро поступали пациенты. Отделение больше не поделено на «грязное» и «чистое». Здоровых выписали, и все отделение стало «грязным». Это означает, что мы больше не переодеваемся, а только меняем перчатки.

Больные продолжали прибывать до самого вечера — только к нам в отделение сегодня поступило 12 человек. Только к нам! Из всей больницы! А еще реанимация, которую расширили за счет операционной, и куча других отделений.

Теперь понятно, почему нельзя выходить из дома? Гипс не наложат, операцию не сделают, этих отделений просто нет. В компе есть программа, которая позволяет видеть данные всех людей, которые находятся в неотложке и откуда их будут поднимать в отделения.

Смотрим возраст: 25 (!), 32 (!), 36, 42, 47, 52! Это только сегодня! Остальные — более пожилые, но ведь это очень много!!!! И они в неотложке, значит, им плохо!!!

Моя смена заканчивалась в 22, но я покинула отделение почти в 23, и по нашим лицам было видно, что смена удалась.

Завтра будет ровно 2 недели как Италия на карантине.Фото: REUTERS

День четвёртый.

Нахожусь на работе, пишу в 5-минутную паузу. Заступила на смену в 22. Знакомлюсь с программами на компе. Сегодня я еще в паре, но скоро начну работать одна, как другие. У меня будет мой блок пациентов и я должна буду управляться с ними сама. Сейчас 2.00. До конца смены 5 часов.

День пятый.

Ночная смена была более уравновешенна, чем предыдущие дневные. Никаких поступлений новых пациентов — не потому, что их нет, а потому, что отделение укомплектовано. Я очень наивно думала, что по-очереди мы сможем даже немного отдохнуть. Но увы.

Мой отдых длинною в 5 мин был в 2 часа ночи, когда я смогла снять с себя все, промыться и продезинфицироваться, сесть на стул, а на соседний положить вытянутые ноги! Это было невероятное ощущение кайфа во всем теле! В один прием я выпила треть полуторалитровой бутылки воды, это был кайф №2.

До того было ощущение, что я умру от обезвоживания. Почему? Пока что никто не смог сделать разумного предложения, как пить воду. Она находится в чистой зоне, брать ее можно только чистыми руками, на ногах бахилы, халат, перчатки — это все категорически нельзя проносить через виртуальный барьер. Воду нельзя держать в грязной зоне, чтобы она не стала «пораженной». Второй момент: в грязной зоне маски не снимаются! И не трогаются, экран не поднимаем! Тупик.

Мне жалко больных... Они не отдыхают совсем!!! Помимо болезни, от которой им плохо, их постоянно будят:

1. Мы, заходя в палату каждые 15-20-30 минут, включаем свет, проводим необходимые манипуляции то с одним, то с другим.

2. Один из двух пациентов может начать кричать, вызывать помощь кнопкой.

3. Аппаратура, которая начинает выть, если снижаются ниже нормы параметры или пациент случайно или специально сдернул маску (не обычную, а герметичную).

4. Им не разрешено вставать, и для каждой необходимости вызывают врача кнопкой.

5. Двери во все палаты открыты, а в коридоре шумно.

Еще одно наблюдение: в отделении только 3 женщины (плюс одна выписалась), все остальные мужчины! Вирус поражает больше мужчин, чем женщин! Или он поражает мужчин более агрессивно, а женщины перебаливают им дома?

…Моя схема работы в больнице обычно такова: утро (пн) — утро (вт) — вечер (ср) — ночь (чт) — восстанавливаемся (пт) — отдыхаем (сб).

Получается, сегодня я вернулась с ночи, и завтра должна отдыхать? Хаха! Завтра я выхожу с утра. А потом мне вновь скажут — выходи завтра. Нормальные графики для нормальных ситуаций, а у нас аврал.

Завтра будет ровно 2 недели как Италия на карантине. Надеюсь, что к выходным начнутся первые результаты!

От редакции: на тот момент автор дневника этого ещё не знала, но в следующие дни что-то если и изменилось, то в худшую сторону.

Продолжение следует.

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