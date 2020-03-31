Баста – 10 млн, Валерия – 3: Иосиф Пригожин ответил на ложь о гонорарах артистов за онлайн-концерты

Карантин, похоже, прочно загнал в онлайн артистов всех мастей. Одни устраивают «квартирники» в Инстаграме, подыгрывая себе на гитарах да пианино, другие дают концерты на площадках онлайн-кинотеатров. И то, и другое для зрителей бесплатно. Но все равно нашлись те, кого не устроили шоу в «Okko» или «IVI» с профессиональным звуком и светом.

- Артисты отказываются бесплатно выступать в онлайн-кинотеатрах, - пишут критики в соцсетях, намекая, что это ничуть не лучше, чем торговать масками и антисептиками втридорога в период пандемии. – Выступления стоят несколько миллионов, и их платят.

Приводят знатоки и вполне конкретные цифры:

Би-2 – 5 000 000 рублей,

Сплин – 4 000 000,

Валерия – 3 000 000,

Zivert – 2 500 000,

Чайф – 1 500 000.

- Ведутся переговоры с Бастой. По слухам, рэпер не выйдет из дома меньше, чем за 10 миллионов, - утверждают «источники», баламутя народ: мол, хороши звезды, пару песенок спели для карантинщиков – бабки в кармане. Всем гречки и зрелищ!

Однако, у тех, кто в курсе ситуации, эти претензии вызывают недоумение и возмущение.

- Эти гонорары – ложь и провокация! – заявил kp.ru продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. – Кто распространяет это вранье? Я им от себя задам вопрос: «А вы готовы взять на себя содержание музыкантов, которые выступают с артистом?». У Валерии коллектив – 16 человек. У всех семьи, большинство в Москве снимают квартиры. Кто им будет платить зарплату, кто их будет кормить?

По словам Пригожина, артисты живут не на дотации государства, а сами зарабатывают на себя и весь коллектив. При этом никто почему-то не считает, сколько звезды платят за раскрутку, песни, рекламу, оборудование, визажистов, концертные наряды и офисы, которые нужны для осуществления предпринимательской деятельности.

- Да, доходник большой, но и расходник огромный. Одних только налогов до 25 апреля мы на двоих с Валерией заплатим 10 миллионов рублей. И это – всего за два квартала, а в год выходит 20-30 миллионов, - продолжает продюсер. – И после этого люди хотят, чтобы артист работал бесплатно и жил в нищете? А понравится им, если их родители будут работать бесплатно? При этом мы живем в квартире, у нас нет загородного дома на Рублевке. Да, есть дача в Швейцарии, но она стоит как на Рублевке сарай. Мы не купаемся в роскоши.

Как заметил Пригожин, все расходы на концерт Валерии в онлайн-кинотеатре взяли на себя спонсоры: заплатили за свет, звук, гонорары музыкантам. И более того, для зрителей эфир не стоил ни копейки. «Так неужели людям этого мало?» – удивляется продюсер.

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