2020-03-31T20:20:11+03:00
Общество

Больничная Маугли девочка Саша скоро станет свободна

Она до сих пор содержится в больнице
Дина КАРПИЦКАЯ
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Перинатальный медицинский центр «Мать и дитя». Элитная клиника для состоятельных пациентов. Здесь вот уже почти 6 лет живет Саша. Фото: facebook.com/mospmcПеринатальный медицинский центр «Мать и дитя». Элитная клиника для состоятельных пациентов. Здесь вот уже почти 6 лет живет Саша. Фото: facebook.com/mospmc
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Мосгорсуд отклонил апелляцию родителей девочки, 6 лет прожившей в четырех больничных стенах. Со дня на день ребенка передадут органам опеки и попечительства, которые подыщут для Саши приемную семью.

Второй день вся страна на самоизоляции. У многих уже тоска и паника. А теперь представьте, что 6-летняя девочка Саша всю свою маленькую жизнь вот так вот сидит в 4-х стенах. В больнице. В платном Перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Хотя у нее есть папа - Юрий Зинкин. И мама - Татьяна Максимова. Но они почему-то решили оставить ребенка в клинике, решив что она смертельно больна. А она не больна. Она абсолютно здоровая, нормальная девочка. Вот только ее мир - больничная палата. А самый близкий человек - няня.

История девочки Саши прогремела на всю страну в декабре 2019 года. И только тогда, кажется, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Органы опеки и попечительства обратились в суд с иском об ограничении родительских прав. Хотя о судьбе Саши и раньше знали все (!) без исключения компетентные органы, включая СК и прокуратуру. Но она так и оставалась в больнице.

о дня на день ребенка передадут органам опеки и попечительства, которые подыщут для Саши приемную семью

о дня на день ребенка передадут органам опеки и попечительства, которые подыщут для Саши приемную семью

В итоге в суде первой инстанции было принято решение - родителей в правах ограничить, девочку передать органам. Сам процесс был настоящей бойней. Аж три цепких адвоката бились за родительские права Зинкина и Максимовой. Сами папа и мама в суд ни разу не явились. Не видели их и в больнице, где их дочь. Зато они распорядились подать апелляцию в Мосгорсуд. И туда отправили защитников биться за них.

Родители могут развлекаться как угодно. Это их право. Но самое главное, что пока шла эта судебная тяжба, девочка так и продолжала оставаться в больнице. В больнице она и сейчас. До сих пор.

- Недавно Саше исполнилось 6 лет, - рассказал "КП" человек, близкий к ситуации. - К ней на день рождения никто из родных и близких так и не пришел. Поздравили ее врачи, устроили ей маленький праздник.

Не понятно одно, за какие именно права бьются Зинкин и Максимова?

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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