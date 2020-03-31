2020-03-31T21:41:54+03:00
Политика

"Самолет Путина" везет в США медицинское оборудование

Президент России предложил Трампу конкретную помощь в борьбе с эпидемией
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих сутокСегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих сутокФото: REUTERS
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Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал о предложенной Владимиром Путиным помощи в борьбе с коронавирусом. В частотности, о самолете с медицинским оборудованием, которое Россия готова отправить в США для американских врачей. С этого момента в Штатах начали ждать "самолет Путина".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности.

- Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток, - сказал Песков. - С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера.

Правда, не всем в США понравилась российская инициатива, и это в Кремле тоже отметили.

- В процессе согласования деталей реализации этой договоренности двух лидеров сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов, - заявил Песков. - Важно отметить, что, предлагая коллегам помощь, президент Путин исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью. Сейчас, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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