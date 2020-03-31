«Я был приятно удивлен»: Трамп заявил, что Россия прислала США помощь для борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме в понедельник, 30 марта, заявил, что Россия в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 прислала Соединенным Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.
«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило», - сказал американский лидер журналистам.
Он не привел других подробностей российской помощи Вашингтону. Сообщил только, что и другие страны тоже прислали Штатам помощь.
«Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен», - цитирует заявление Трампа ТАСС.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным,число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 124 тысячи, скончались более двух тысяч человек. Причем, по мнению главного инфекциониста страны, число умерших в США может составить от 100 до 200 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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