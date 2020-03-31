"Пожалуйста, скажите, что мы не брошены": Застрявшие в Кении русские туристы рассказали о своих злоключениях
Тревожные сообщения от россиян, застрявших по всему миру из-за коронавирусной блокады, стекаются в «КП» каждый день. Но в большинстве случаев им хотя бы сообщают конкретные сроки и порядок вывоза. А вот наши соотечественники, «замороженные» по тем же причинам в жаркой Кении, о дальнейшей судьбе могут только гадать. Об этом «КП» рассказал русский путешественник Богдан Митин-Шевченко, которому «посчастливилось» заехать в Африку в разгар пандемии.
— Мы приехали в Кению как самостоятельные туристы 16 марта — на тот момент случаи коронавируса тут были единичны, ситуация казалась контролируемой. Пару дней ездили по саванне, смотрели зверюшек. Вернулись в цивилизацию и узнали: наш рейс отменён.
Купили билеты другой авиакомпании — их снова отменили. Тысяч двести рублей так потратили впустую. Дальше — хуже. 25 марта Кения полностью закрыла границы. Был, правда, какой-то пересадочный рейс за 284 (!) тысячи рублей, но, скорее всего, тоже фантомный, рисковать и почти наверняка терять деньги мы не стали.
Что делать? Пишем о своей беде в соцсетях. МИД России действительно реагирует, мне в фейсбуке отвечает [официальный представитель этого ведомства] Мария Захарова: «Обращайтесь в посольство, они занимаются вашим делом».
Консул РФ в Кении и впрямь телефон берёт, в вацапе откликается — тут претензий нет. Но говорит — идите в МИД. В МИДе отвечают — идите в посольство. Замкнутый круг! Мы вообще не уверены, что нас поставили в очередь на эвакуацию.
По словам консула, желание эвакуироваться ему подтвердили ещё 39 граждан РФ (хотя на самом деле русских здесь, конечно, больше). Мы не жалуемся, и я понимаю, что есть другие страны, где застрявших не десятки — а сотни и тысячи. Как, например, в Индии, где европейцы после начала карантина ещё и сталкиваются с агрессией местных. Так что 39 кенийских «возвращенцев», наверное, есть смысл поставить в конец очереди — после тех, кому эвакуация нужнее.
У нас, к счастью, всё хорошо, есть где жить и что есть, снимаем квартиру за вменяемые деньги, каждый день звоним на Родину, пишем куда можем. С недружелюбием местных (в отличие от Индии) мы не сталкиваемся. Но почти все деньги они зарабатывают на туризме; немцев и англичан вывезли, и иностранцев я с каждым днём вижу здесь всё меньше и меньше.
Ешё раз, у нас всё хорошо, мы как-нибудь проживём тут и месяц. Но, пожалуйста, кто-нибудь скажите, что мы не брошены, и назовите конкретные сроки эвакуации. 39 человек — это не так много.
Местные проявляют дружелюбие. Надолго лиФото: Личный архив
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Михаил Фрибен, политолог: МИД же предупреждал!
— Я искренне сочувствую всем россиянам, застрявшим за рубежом. Но давайте говорить откровенно: пандемия продолжается уже много недель, о ней предупреждал ВОЗ, о ней предупреждал МИД, рейсы отменялись постепенно, а не одномоментно. У дипломатов своего парка самолётов нет, они не могут мановением волшебной палочки выслать за вами голубой вертолёт. В нынешней ситуации организовать вывозной рейс, добиться его согласования по межгосударственной линии — сложнейшая работа.
Надо ли вызволять наших соотечественников? Надо. Можно ли их вывезти мгновенно? Увы, нет. И обвинять во всём ведомство на Смоленке — глупо. Оно ведь предупреждало…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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